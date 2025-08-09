Nowy park rozrywki w Polsce. Kolejki, rollercoastery i Kraina Wikingów

W miejscowości Brojce w województwie zachodniopomorskim otwarto nowy park rozrywki o nazwie Hossoland. To duży, całoroczny obiekt, którego tematyka nawiązuje do kultury i mitologii północnej Europy oraz legend związanych z Bałtykiem. Park jest podzielony na kilka stref tematycznych i przeznaczony dla odbiorców w różnym wieku - zarówno rodzin z dziećmi, jak i osób dorosłych.

Hossoland to nowy park rozrywki na mapie Polski
Spis treści:

  1. Hossoland. Gdzie jest? Lokalizacja i dojazd do parku
  2. Brojce. Park rozrywki. Cztery strefy - rozrywka dla całej rodziny
  3. Jak zorganizować wizytę w parku rozrywki Hossoland?
  4. Hossoland. Udogodnienia i pozostałe informacje

Hossoland. Gdzie jest? Lokalizacja i dojazd do parku

Hossoland znajduje się w północno-zachodniej Polsce, w miejscowości Brojce, niedaleko drogi krajowej nr 6, w odległości ok. 30 km od Kołobrzegu i ok. 100 km od Szczecina.

Teren parku objęty jest rozbudowaną infrastrukturą parkingową. Na miejscu znajdują się także punkty gastronomiczne, sanitariaty oraz miejsca odpoczynku dla odwiedzających.

Brojce. Park rozrywki. Cztery strefy - rozrywka dla całej rodziny

Hossoland został zaprojektowany tak, by dostarczać różnorodnych wrażeń zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Poszukujący rozrywki na poziomie europejskich standardów odwiedzą tutaj Miasto Syrenki, Krainę Wikingów i Bursztynu oraz Smoczą Dolinę.

1. Miasto Syrenki

Kolorowa dzielnica parku inspirowana legendami o syrenach tętni życiem. Dzieci znajdą tu karuzele, a dorośli kawiarnie i punkty gastronomiczne z widokiem na wodne atrakcje.

2. Baltambria - kraina bursztynu

Strefa inspirowana skarbami Bałtyku i dawnymi kupcami. Drewniane konstrukcje, wiaty przypominające średniowieczne targowiska i interaktywne ekspozycje tworzą klimat odkrywania. To tutaj dzieci mogą spróbować swoich sił w "poszukiwaniu bursztynów", a starsi poznać legendy i historie związane z Pomorzem.

3. Kraina Wikingów

Zdecydowanie najbardziej widowiskowa część Hossolandu. Na gości czeka tu widowisko "Wikingowie - historia nieznana" - spektakl z udziałem aktorów, efektów specjalnych i solidnej dawki humoru.

4. Smocza Dolina

Świat baśni i fantazji, w którym królują smoki. Spektakl "Bądź sobą, smoku" to wzruszająca historia o poszukiwaniu własnej drogi i odwadze bycia innym. Idealne przedstawienie dla dzieci, ale z uniwersalnym przesłaniem, które trafi również do dorosłych.

Inne atrakcje na terenie parku Hossoland to kolejki i karuzele, plenerowe spektakle teatralne, strefy zabaw dla dzieci, rollercoastery i atrakcje mechaniczne. Znajdują się tu punkty gastronomiczne z ciepłymi posiłkami i przekąskami, miejsca do odpoczynku, a także przestrzenie zaprojektowane z myślą o osobach z ograniczeniami ruchowymi.

Hossoland. Nowy park rozrywki w Polsce
    Jak zorganizować wizytę w parku rozrywki Hossoland?

    Park jest otwarty codziennie w sezonie letnim, a poza sezonem - w wybrane dni. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej parku.

    Bilety można nabyć:

    • przez stronę internetową parku,
    • w kasach biletowych na miejscu,
    • w biletomatach przy wejściu.

    Dostępne są bilety normalne, ulgowe oraz oferty promocyjne. W lipcu obowiązywała promocja -50 proc. na drugi bilet. Możliwe jest również wykupienie voucherów prezentowych oraz zaplanowanie wizyt grupowych (np. dla szkół).

    Hossoland. Udogodnienia i pozostałe informacje

    • Parking dla samochodów osobowych i autobusów (regulamin dostępny online),
    • możliwość wejścia i ponownego wstępu w ramach biletu tego samego dnia,
    • dostosowanie infrastruktury do osób z niepełnosprawnościami,
    • punkty pierwszej pomocy i obsługę informacyjną.
    • Na terenie parku obowiązuje zakaz palenia z wyjątkiem wyznaczonych stref.
    • Wnoszenie własnego jedzenia i napojów podlega ograniczeniom (szczegóły w regulaminie).
    • Nie ma możliwości noclegu na terenie parku - w okolicy dostępna jest baza hotelowa.
    • Psy i inne zwierzęta nie są dopuszczane na teren parku, z wyjątkiem psów asystujących.
    • Park zastrzega sobie prawo do wyłączenia atrakcji w razie złej pogody lub ze względów technicznych.

    Wizyta w parku może być ciekawą propozycją jednodniowego wyjazdu, szczególnie dla osób przebywających w regionie Pomorza Zachodniego lub planujących wakacje nad morzem.

