Nowy park rozrywki w Polsce. Kolejki, rollercoastery i Kraina Wikingów

Hossoland. Gdzie jest? Lokalizacja i dojazd do parku

Hossoland znajduje się w północno-zachodniej Polsce, w miejscowości Brojce, niedaleko drogi krajowej nr 6, w odległości ok. 30 km od Kołobrzegu i ok. 100 km od Szczecina.

Teren parku objęty jest rozbudowaną infrastrukturą parkingową. Na miejscu znajdują się także punkty gastronomiczne, sanitariaty oraz miejsca odpoczynku dla odwiedzających.

Brojce. Park rozrywki. Cztery strefy - rozrywka dla całej rodziny

Hossoland został zaprojektowany tak, by dostarczać różnorodnych wrażeń zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Poszukujący rozrywki na poziomie europejskich standardów odwiedzą tutaj Miasto Syrenki, Krainę Wikingów i Bursztynu oraz Smoczą Dolinę.

1. Miasto Syrenki

Kolorowa dzielnica parku inspirowana legendami o syrenach tętni życiem. Dzieci znajdą tu karuzele, a dorośli kawiarnie i punkty gastronomiczne z widokiem na wodne atrakcje.

2. Baltambria - kraina bursztynu

Strefa inspirowana skarbami Bałtyku i dawnymi kupcami. Drewniane konstrukcje, wiaty przypominające średniowieczne targowiska i interaktywne ekspozycje tworzą klimat odkrywania. To tutaj dzieci mogą spróbować swoich sił w "poszukiwaniu bursztynów", a starsi poznać legendy i historie związane z Pomorzem.

3. Kraina Wikingów

Zdecydowanie najbardziej widowiskowa część Hossolandu. Na gości czeka tu widowisko "Wikingowie - historia nieznana" - spektakl z udziałem aktorów, efektów specjalnych i solidnej dawki humoru.

4. Smocza Dolina

Świat baśni i fantazji, w którym królują smoki. Spektakl "Bądź sobą, smoku" to wzruszająca historia o poszukiwaniu własnej drogi i odwadze bycia innym. Idealne przedstawienie dla dzieci, ale z uniwersalnym przesłaniem, które trafi również do dorosłych.

Inne atrakcje na terenie parku Hossoland to kolejki i karuzele, plenerowe spektakle teatralne, strefy zabaw dla dzieci, rollercoastery i atrakcje mechaniczne. Znajdują się tu punkty gastronomiczne z ciepłymi posiłkami i przekąskami, miejsca do odpoczynku, a także przestrzenie zaprojektowane z myślą o osobach z ograniczeniami ruchowymi.

Hossoland. Nowy park rozrywki w Polsce Hossoland materiały prasowe

Jak zorganizować wizytę w parku rozrywki Hossoland?

Park jest otwarty codziennie w sezonie letnim, a poza sezonem - w wybrane dni. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej parku.

Bilety można nabyć:

przez stronę internetową parku,

w kasach biletowych na miejscu,

w biletomatach przy wejściu.

Dostępne są bilety normalne, ulgowe oraz oferty promocyjne. W lipcu obowiązywała promocja -50 proc. na drugi bilet. Możliwe jest również wykupienie voucherów prezentowych oraz zaplanowanie wizyt grupowych (np. dla szkół).

Hossoland. Udogodnienia i pozostałe informacje

Parking dla samochodów osobowych i autobusów (regulamin dostępny online),

możliwość wejścia i ponownego wstępu w ramach biletu tego samego dnia,

dostosowanie infrastruktury do osób z niepełnosprawnościami,

punkty pierwszej pomocy i obsługę informacyjną.

Na terenie parku obowiązuje zakaz palenia z wyjątkiem wyznaczonych stref.

Wnoszenie własnego jedzenia i napojów podlega ograniczeniom (szczegóły w regulaminie).

Nie ma możliwości noclegu na terenie parku - w okolicy dostępna jest baza hotelowa.

Psy i inne zwierzęta nie są dopuszczane na teren parku, z wyjątkiem psów asystujących.

Park zastrzega sobie prawo do wyłączenia atrakcji w razie złej pogody lub ze względów technicznych.

Wizyta w parku może być ciekawą propozycją jednodniowego wyjazdu, szczególnie dla osób przebywających w regionie Pomorza Zachodniego lub planujących wakacje nad morzem.

Tłumy czekają na Karola Nawrockiego. Morze flag na Krakowskim Przedmieściu Jakub Krzywiecki INTERIA.PL