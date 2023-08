Kapsuły do spania na Lotnisku Chopina w Warszawie. Ceny? Wysokie

Wydzielone kapsuły do spania na Lotnisku Chopina mają zapewnić komfort osobom podróżującym poza strefę Schengen. Znajdują się one na terminalu A, a konkretniej na poziomie 100 w strefie non-Schengen, nieopodal Gate 2N/3N. Oprócz kapsuł podróżni mogą skorzystać z foteli do masażu. Kapsuły docelowo mają być czynne całą dobę. Obecnie pozostają do dyspozycji pasażerów w godzinach od 19:00 do 7:00.