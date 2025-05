- Cały czas toczą się rozmowy w sprawie uruchomienia połączenia do Chorwacji. W tym miesiącu będzie odpowiedź, kiedy pojawi się ta możliwość dotarcia pociągiem do Chorwacji - zapowiedział. W rozmowach miał brać udział sam ambasador Polski w Austrii.

Pociągiem z Polski do Chorwacji. Nowe połączenie

Wygląda na to, że pertraktacje przyniosły pozytywne rezultaty. Uruchomienie nowej trasy potwierdził w niedzielę premier Donald Tusk.

"Jest taka cisza, że chyba każdy usłyszy tę dobrą nowinę: mamy wreszcie bezpośrednie połączenie kolejowe z Polski do Chorwacji! Ruszamy od czerwca, cztery dni w tygodniu. Szczegóły we wtorek" - napisał na platformie X szef rządu.

Pierwszy pociąg w stronę słonecznych Bałkanów ma odjechać już w czerwcu . Jak zapowiadał przed kilkoma tygodniami szef resortu infrastruktury, najtańsze bilety na podróż z Warszawy do Rijeki będą kosztować ok. 200 zł .

Według informacji "Rynku Kolejowego", pociąg PKP Intercity przejedzie przez takie stacje jak: Warszawa, Opoczno, Włoszczowa Północ i Katowice. Z kolei po przekroczeniu granicy zatrzyma się w Ostrawie i Brzecławiu (Czechy), Wiedniu i Grazu (Austria), Mariborze i Lublanie (Słowenia), aż dotrze do chorwackiej Rijeki.

Chorwacja już cieszy się wśród Polaków niebywałą popularnością. W 2024 roku bałkańską królową odwiedziło dokładnie 1 166 130 turystów z Polski , co stanowi wzrost o 7,54 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Wszystko wskazuje na to, że tego lata ta liczba wzrośnie jeszcze bardziej.

Kolejowa podróż do Chorwacji to świetna alternatywa dla tych, którzy boją się latać lub po prostu nie mogą pozwolić sobie na zakup biletu lotniczego. Wakacje w Chorwacji to z kolei gwarancja słońca, zderzenie z historią rozbudzającą ciekawość i zapierająca dech w piersiach natura, która zachwyca krystalicznymi wodami Adriatyku i krasowymi pejzażami.