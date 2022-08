Noc Perseidów już dziś. Deszcz meteorów może być jednak niewidoczny. Dwa powody

Już dziś noc spadających gwiazd. To właśnie z 12 na 13 sierpnia deszcz Perseidów powinien być najbardziej intensywny, a przez to najłatwiejszy do zaobserwowania. Czy jednak pogoda pozwoli nam obejrzeć dzisiejszy spektakl na niebie? czy nie przesłoni ich blas superksiężyca? Czy Perseidy będą dobrze widoczne?

Zdjęcie Pogoda na Perseidy. Deszcz meteorów już w tę noc. Kto nie zobaczy spadających gwiazd? / Bartlomiej Kudowicz/FORUM / Agencja FORUM