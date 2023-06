Spis treści: 01 Co to jest Noc Kupały?

02 Kiedy wypada Noc Kupały?

03 Jak obchodzono Noc Kupały?

04 Czy dziś obchodzi się Noc Kupały?

Co to jest Noc Kupały?

Noc Kupały to święto ludowe obchodzone w przesilenie letnie przez Słowian wschodnich. Nazywane jest również Sobótką lub Kupalnocką. Wydarzenie to miało uczcić szczególny czas w roku, gdy dzień jest najdłuższy. Było to też święto witalności, płodności i miłości.

Przez przyjęcie chrześcijaństwa przez Słowian, pogańskie święto musiało zostać dostosowane do nowej religii. Z tego powodu Noc Kupały została zamieniona w Noc Świętojańską, czyli w wigilię imienin świętego Jana Chrzciciela. Są to jednak dwa różne święta.

Kiedy wypada Noc Kupały?

Noc Kupały wypada w rzeczywistym czasie przesilenia letniego, czyli w nocy z 20 na 21 czerwca. Noc trwać będzie 7 godzin i 14 minut. 21 czerwca to jednocześnie pierwszy dzień lata na półkuli północnej.

Noc Świętojańska natomiast, która została skojarzona z pogańskim świętem, jest obchodzona w nocy z 23 na 24 czerwca. Jest to cztery noce później.

Jak obchodzono Noc Kupały?

Jednym z obowiązkowych elementów obchodów Nocy Kupały były ogniska, które rozpalano w specyficzny sposób. Drewniane koło z piastą owijano smolną słomą, a następnie umieszczano na palu wbitym w ziemię. Koło było kręcone tak długo, aż rozgrzało się i zapaliło. Od tego ognia odpalane były inne stosy, które miały oświetlać dobrym duchom drogę do domu, a te złe miała odpędzić.

Gdy zapadał zmrok, rozpoczynała się zabawa. Zebrani śpiewali i tańczyli wokół ognia, a także przeskakiwali przez niego. Ogień w Noc Kupały miał wypędzić zło z zebranych, zapewnić im płodność i zdrowie. Dodatkowo miał on sprowadzić dobrą pogodę na zbliżające się żniwa.

Podczas Nocy Kupały Słowianie odbywali rytualną kąpiel. Czynność miała oczyszczać z grzechów i chorób, poprawić płodność i chronić zdrowie. Z akwenami była związana również inna tradycja.

Młode dziewczyny plotły wianki, które następnie były puszczane na rzekę lub strumień. To najpopularniejsza tradycja Nocy Kupały. Słowianki robiły ozdoby na głowę z przeróżnych materiałów jak zioła, trawy, kwiaty, które wcześniej podpowiedziała im starszyzna. Następnie we wianek wpinana była świeczka, którą zapalano.

To, co stało się z wiankiem i świeczką, miało bardzo duże znaczenie dla młodych Słowianek. Jeśli świeczka zgasła, oznaczało to, że właścicielka wianka zostanie starą panną. Jeszcze gorzej było, jeśli ozdobna kompozycja utonęła. Przepowiednia z Nocy Kupały mówiła, że wtedy dziewczyna wkrótce umrze.

Na resztę wianków czekali schowani w dole rzeki wolni chłopcy. Wyławiali oni płynące stroiki, a później wracali do wsi, aby odszukać ich właścicielki. Ten, kto złapał wianek, miał zostać mężem dziewczyny, która go uplotła. Niejednokrotnie jednak zakochani młodzi umawiali się na złapanie wianka w Noc Kupały i wtedy bez przeszkód mogli się spotykać.

Dodatkową nagrodą dla pary było wybranie się na poszukiwanie mitycznej rośliny. Szukanie kwiatu paproci w Noc Kupały to stały element obchodów tego święta. Młodzi wybierali się wtedy do lasu, by szukać legendarnego kwiatu, który miał przynosić szczęście i bogactwo.

Czy dziś obchodzi się Noc Kupały?

W dzisiejszych czasach Noc Kupały nie jest już obchodzona, tak jak kiedyś. Straciła swoje magiczno-rytualne znaczenie. Jest dziś jednak okazją do spotkania się na imprezach organizowanych na wsiach i w miastach.

Święto Kupały to bowiem okazja do wspólnego spędzenia czasu i zabaw przy ognisku.

