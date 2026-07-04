Spis treści: Co zapewnia EKUZ, a czego nie pokrywa? Gdzie działa karta EKUZ? Tu z niej nie skorzystasz Jak wyrobić kartę? W NFZ dostaniesz ją od ręki Nie masz EKUZ? Wyrób Certyfikat Tymczasowy

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ, to dokument potwierdzający prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. Wydawany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia osobom, które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce.

Jej znaczenie ujawnia się przede wszystkim w czasie wyjazdów zagranicznych. Jeśli podczas podróży zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi, karta pozwala uzyskać dostęp do leczenia w państwie pobytu.

Nie jest to jednak dokument do dowolnego wykorzystania. EKUZ obejmuje wyłącznie świadczenia niezbędne z medycznego punktu widzenia, czyli takie, które trzeba wykonać w trakcie pobytu. Szpital czy przychodnia za granicą udzieli niezbędnej pomocy w nagłych przypadkach. Nie wykona jednak zabiegów, które można przełożyć na później.

Co zapewnia EKUZ, a czego nie pokrywa?

Karta umożliwia leczenie na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju. Oznacza to, że można skorzystać z wizyty u lekarza, leczenia szpitalnego czy niezbędnych badań, o ile są one uzasadnione stanem zdrowia.

Nie zawsze oznacza to jednak pełną bezpłatność. Jeżeli w danym państwie obowiązuje tzw. współpłacenie, pacjent zagraniczny również ponosi część kosztów, nawet jeśli w jego kraju takie leczenie jest bezpłatne.

Warto też pamiętać o ograniczeniach. EKUZ nie obejmuje leczenia zaplanowanego za granicą ani prywatnych usług medycznych. Nie pokrywa również kosztów transportu medycznego do Polski ani innych wydatków, których nie finansuje lokalny system publiczny.

Gdzie działa karta EKUZ? Tu z niej nie skorzystasz

Karta EKUZ obowiązuje w większości krajów europejskich należących do UE oraz EFTA. Można z niej skorzystać w państwach Unii Europejskiej, a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Dzięki temu obejmuje ponad 30 kierunków popularnych wyjazdów turystycznych, w tym również Wyspy Kanaryjskie czy Maderę.

Nie wszędzie jednak karta działa. Są miejsca, gdzie nie jest honorowana, jak Monako, San Marino czy Watykan. Istotne jest także to, że można z niej korzystać wyłącznie w publicznych placówkach zdrowia. Nie przyda się też na popularnych kierunkach wakacyjnych, takich jak Egipt, Tunezja czy Maroko.

Jak wyrobić kartę? W NFZ dostaniesz ją od ręki

Wyrobienie karty jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich osób, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Wniosek można złożyć na kilka sposobów. Najszybsza opcja to wizyta w oddziale NFZ, gdzie karta często jest wydawana od ręki. Coraz więcej osób korzysta jednak z możliwości złożenia wniosku online poprzez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację mojeIKP. Istnieje także możliwość wysłania dokumentów pocztą. W takim wypadku karta przyjdzie po upływie kilku dni roboczych.

Każda osoba musi posiadać własną kartę, niezależnie od wieku. Dotyczy to również dzieci, dla których składa się osobny wniosek. Dokument jest ważny najczęściej przez 3 lata, potem trzeba wyrobić nowy. Wyjątkiem są emeryci i renciści, którzy otrzymują karty EKUZ nawet na 20 lat.

Nawet jeśli masz własną kartę, a stracisz prawo do świadczeń zdrowotnych, automatycznie przestaje ona działać. Jej fizyczne posiadanie nie jest więc gwarancją uzyskania opieki, dla systemu liczą się tylko informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Nie masz EKUZ? Wyrób Certyfikat Tymczasowy

Osoby, które podczas wyjazdu muszą skorzystać z opieki zdrowotnej, a nie mają ze sobą karty, nie są bez wyjścia. Mogą uzyskać tzw. certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ. Uprawnia on do takich samych świadczeń jak sama karta.

Można go uzyskać nawet w podczas wyjazdu przez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację mojeIKP. Dokument przyjmuje formę elektroniczną, którą można przekazać placówce medycznej.

Certyfikat wydawany jest na ograniczony czas, można go uzyskać maksymalnie na 30 dni. Istnieje możliwość wystawienia go wstecznie na maksymalnie 90 dni.

Pacjent.gov.pl, nfz.gov.pl





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