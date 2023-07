Klienci biur podróży nie zawsze wiedzą o tym, że mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy za nieudane wakacje . Zgodnie z prawem, to właśnie biuro podróży bierze odpowiedzialność za niedotrzymanie umowy i odpowiada za własne zaniedbania, ale także za nieprawidłowości i niedociągnięcia ze strony podwykonawców - przewoźników, obsługi hotelowej i organizatorów wycieczek w ramach zorganizowanych wakacji.

Wakacje 2023. Domagaj się rekompensaty za niedogodności

Podróżując z biurem podróży, masz prawo domagać się usunięcia usterek oraz otrzymania rekompensaty za wszelkie niedogodności wynikające z różnic między ofertą a stanem faktycznym.

Oznacza to, że można żądać rekompensaty od biura podróży w takich sytuacjach, kiedy:

hotel znajduje się dalej od plaży niż deklarowano w ofercie;

niż deklarowano w ofercie; pokój jest mniejszy niż wcześniej deklarowano;

niż wcześniej deklarowano; zamknięte są bary z przekąskami;

z przekąskami; niedostępne są animacje dla dzieci;

dla dzieci; winda nie działa lub jej nie ma;

lub jej nie ma; w hotelu panuje hałas ;

; jedzenie jest nieświeże lub monotonne;

lub monotonne; łazienki nie spełniają oczekiwanych standardów higieny ;

; w hotelu nie ma bezpiecznego basenu dla dzieci.

Klient biura podróży może żądać usunięcia niezgodności z ofertą lub świadczenia zastępczego w czasie trwania wakacji. Turysta może się m.in. domagać przeniesienia do innego pokoju albo zorganizowania atrakcji, które obiecywało zapewnić biuro.

Wakacje 2023. Co zrobić, gdy urlop się nie podoba?

Jeśli podczas zorganizowanych przez biuro podróży wakacji stwierdzimy niezgodności z ofertą lub umową, to jak najszybciej powinniśmy poinformować o tym biuro podróży. Możliwe, że biuro podejmie działania w celu rozwiązania problemów. Jeśli jednak to nie nastąpi, to będziemy mieli podstawę do dalszego działania w celu uzyskania rekompensaty.

Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wakacji, a biuro podróży nie wywiązuje się z opłaconej umowy, możemy od tej umowy odstąpić i żądać natychmiastowego powrotu do kraju. Wtedy koszty ponosi biuro podróży. To działanie nie wyklucza możliwości wystąpienia o rekompensatę lub zadośćuczynienie.

Jeśli chcemy złożyć reklamację w sprawie naszego pobytu i żądać rekompensaty, musimy złożyć reklamację na piśmie. Do reklamacji najlepiej dołączyć zdjęcia, filmy i oświadczenia świadków. Termin na złożenie takiej reklamacji wynosi trzy lata od daty, kiedy zakończymy wakacyjny wyjazd. W reklamacji należy jasno określić, czego dokładnie żądamy w związku z doznawanymi niedogodnościami.

Jeśli biuro podróży odrzuci reklamację albo będzie unikało odpowiedzi, pozostaje nam złożenie pozwu o odszkodowanie od biura podróży do sądu. Jeśli wartość przedmiotu umowy nie przekracza 20 000 złotych, pozew o odszkodowanie od biura podróży możemy złożyć przez formularz, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.



Klaudia Katarzyńska

