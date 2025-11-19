W skrócie Strażnicy miejscy zostali wezwani na warszawski Żoliborz, gdzie na balkonie mieszkańca znaleźli nietoperze ukryte w sportowych butach.

Około 20 nietoperzy chroniło się przed chłodem, znajdując nietypowe schronienie w pozostawionym na balkonie obuwiu.

Właściciel mieszkania zdecydował się oddać buty, by nie stresować zwierząt podczas transportu do Lasów Miejskich.

Strażnicy miejscy z ekopatrolu zostali wezwani na nietypową interwencję na ulicę Klaudyny w Warszawie. Zgłaszający informował o całej gromadce nietoperzy, które upodobały sobie jego balkon.

Do interwencji doszło wieczorem, 16 listopada. Właściciel mieszkania wskazał strażnikom buty stojące na balkonie.

Początkowo funkcjonariusze nie dowierzali, lecz po podejściu bliżej okazało się, że to właśnie w obuwiu schroniło się około 20 nietoperzy.

Warszawa. Gromadka nietoperzy ukryta w sportowych butach

"Dopiero z bliska można było zobaczyć, że rzeczywiście w stojących na balkonie sportowych butach aż roi się od nietoperzy. Chroniąc się przed chłodem, znalazły sobie dość nietypową kryjówkę. Widok wtulonych w siebie małych, skrzydlatych ssaków mógł rozczulić każdego" - przekazali strażnicy miejscy.

Choć obraz, jaki ujrzeli funkcjonariusze opisują jako "uroczy" ekopatrol podkreślił, że buty na balkonie nie są miejscem bezpiecznym na zimowanie dla dzikich ssaków.

Nietoperze na balkonie. Właściciel poświęcił buty, by nie stresować zwierząt

Strażnicy miejscy podjęli decyzję o przewiezieniu stada do Lasów Miejskich, gdzie specjaliści mieli zapewnić im odpowiednie warunki.

Właściciel mieszkania zdecydował się oddać swoje sportowe buty, aby nie stresować zwierząt wyjmowaniem ich z kryjówki.

W ten sposób około 20 nietoperzy wraz z "mieszkaniem" trafiło do bezpiecznego transportera, a następnie do Lasów Miejskich, gdzie zajęli się nimi fachowcy.

