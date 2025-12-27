W skrócie Czarnogóra zimą oferuje wyjątkowe połączenie spokojnych plaż Adriatyku i ośnieżonych stoków, które przyciągają zarówno miłośników natury, jak i narciarzy.

Miasta takie jak Podgorica, Budva, Kotor i luksusowe Portonovi zachwycają unikatowymi krajobrazami oraz atrakcjami, a poza sezonem są wolne od tłumów.

Kraj posiada dogodne połączenia lotnicze z Polski, niską przestępczość, a euro jest tu oficjalną walutą, co czyni go atrakcyjną i bezpieczną destynacją na zimowy wypoczynek.

Jej inna nazwa to Montenegro, co w języku wenecko-włoskim oznacza dosłownie Czarną Górę. Popularnością wciąż nie może się przebić przez bardziej znane kraje Bałkanów. Ma to swoją dobrą stronę - adriatycka perła jest wciąż nieodkryta, bezpieczna i czysta.

Bogactwo fauny i flory sprawia, że czujemy się tutaj jak w nietkniętym ludzką ręką naturalnym rezerwacie. Dość powiedzieć, że w 1991 roku władze Czarnogóry przyjęły deklarację, zgodnie z którą kraj ten stał się pierwszym ekologicznym państwem na świecie. Oznacza to, że rządzący zobowiązali się tworzyć prawo sprzyjające ochronie przyrody i zachowaniu naturalnych zasobów. A tych w Montenegro jest bez liku.

Niezależnie od tego, czy wybierzemy spacer brzegiem morza, trekking zapierającą dech w piersiach trasą widokową czy białe szaleństwo na stoku - Czarnogóra odpowie na wszystkie nasze potrzeby.

Wszystko zaczyna się w stolicy. Z Podgoricy do Budvy

Zwiedzanie Czarnogóry ma swój początek najczęściej w Podgoricy. To jednocześnie największe miasto i stolica kraju, i to tutaj ląduje większość samolotów. Z Warszawy do Podgoricy można dostać się bezpośrednim lotem PLL LOT przez cały rok.

W mieście wprawdzie nie zachowało się wiele zabytków, ale Podgorica to świetna baza wypadowa do innych ciekawych miejsc.

W zaledwie godziną (autem) lub dwie (autobusem) można dojechać stąd do Budvy - jednego z najpiękniejszych miasteczek ulokowanych na wybrzeżu. Spacer wąskimi uliczkami wśród kamiennych murów, z widokiem na turkusowy Adriatyk, wprawia w wakacyjny klimat - nawet zimą.

Tutaj historia łączy się z walorami spektakularnego wybrzeża. Z murów obronnych na Starym Mieście można podziwiać widoki na najpiękniejsze zatoczki i plaże, m.in. wysepkę Sveti Stefan, która stała się wręcz wizytówką Czarnogóry.

"Fiordy" nad Adriatykiem

W podobnej odległości od Podgoricy leży Kotor. Każdy, kto choć raz odwiedził to miasto, zwraca uwagę na jego wyjątkowe położenie. Wciśnięty między Adriatyk a góry, które dosłownie wyrastają znad tafli morza, sprawia wrażenie jakbyśmy przenieśli się w norweskie fiordy.

Kotor, Czarnogóra UGO PADOVANI / Hans Lucas AFP

To dzięki Zatoce Kotorskiej, która choć geologicznie jest riasem (zatopioną doliną o postrzępionej linii brzegowej), do złudzenia przypomina fiord. Wystarczy jednak zajrzeć pomiędzy pionowe skalne ściany, żeby nie mieć wątpliwości - znajdujemy się w klimacie śródziemnomorskim.

Przypomina nam o nim m.in. temperatura, która zimą wynosi 10 - 11 stopni Celsjusza. To idealna pogoda na spacer po Starym Mieście, które wraz z częścią Zatoki Kotorskiej zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Luksus i idylla

Nieco dalej, choć z dojazdem trwającym również ok. 2 godzin, znajduje się Portonovi. To niewielka wioska, nieco inna od pozostałych nadmorskich kurortów. Luksusowa, ekskluzywna, ale idylliczna - z przystanią dla jachtów, motorówek oraz żaglówek i górującymi nad nimi wzniesieniami, otulonymi bujną zielenią.

Wzdłuż mariny rozciąga się z kolei pasmo restauracji i kawiarni z polecaną "Koffein" na czele. Nieopodal znajdziemy sztucznie usypaną piaszczystą plażę z Portonovi Beach Club w jej sercu.

Co ciekawe - i zarazem kontrastowe - kurort powstał na terenie dawnej bazy wojskowej Jugosławii. Nie trzeba jednak zatapiać się w luksusie, żeby doświadczyć walorów Portonovi. Spacer z malowniczym widokiem jest tu całkowicie darmowy!

A podczas wycieczki możemy odwiedzić kamienny kościółek Crkva Svete Nedelje, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z 1634 roku, a w jego fundamentach odkryto znaleziska archeologiczne z okresu antyku. Warte zobaczenia są również rzeźby polskiej artystki Małgorzaty Chodakowskiej.

Czarnogóra zimą

Czarnogóra ma w sobie ten paradoks, że - mimo iż jej nazwa wskazuje na wzniesienie - w pierwszej kolejności kojarzy się ze szmaragdowymi wodami Morza Śródziemnego. Stare porzekadło mówi jednak, że kawa nie wyklucza herbaty, a w przypadku Podgoricy: morze nie wyklucza gór.

To dobra wiadomość dla fanów zimy. Tak, w Montenegro można jeździć na nartach i snowboardzie. W tym celu najlepiej wybrać się do Kolašin.

Dojazd z Podgoricy zajmuje ok. 1,5 godziny i jeżdżą tam bezpośrednie pociągi. Miejscowość znajduje się w masywie górskim Bjelasica, w pobliżu Parku Narodowego Biogradska Gora. Choć z roku na rok przyciąga coraz więcej miłośników sportów zimowych, wciąż pozostaje niezatłoczona.

Kolašin oferuje dobrze rozbudowaną bazę noclegową i gastronomiczną oraz szereg atrakcji na świeżym powietrzu. Dwa znajdujące się tutaj ośrodki narciarskie tworzą w sumie ok. 30 km tras zjazdowych o różnym poziomie trudności. Kolašin warto odkrywać również podczas pieszych wędrówek, jazdy na quadach, wypraw w rakietach śnieżnych, czy na nartach biegowych.

Czarnogóra - informacje praktyczne

Zima w Czarnogórze brzmi jak świetna alternatywa dla wczasów w innych bałkańskich kurortach. Przed wyjazdem warto jednak zadbać o kwestie formalne. Oto kilka z nich:

Do Czarnogóry można wjechać na podstawie dowodu osobistego lub paszportu . Dokument powinien być ważny min. 3 miesiące od daty planowanego wyjazdu z Montenegro. Na podstawie dowodu lub paszportu w Czarnogórze można przebywać od 30 do 90 dni . Pobyt powyżej 90 dni wymaga uzyskania wizy lub zezwolenia na pobyt tymczasowy.

Czarnogóra nie należy do , obowiązującą walutą w kraju jest euro . Mimo że Unii Europejskiej , obowiązującą walutą w kraju jest

Czarnogóra ma niski współczynnik przestępczości, należy jednak uważać na kieszonkowców, a w przypadku utraty dokumentów zgłosić ten fakt natychmiast na policję.

Wybierając się do Czarnogóry warto pamiętać o ubezpieczeniu turystycznym, a jadąc autem - wykupić dodatkowy pakiet.

