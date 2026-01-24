Nieodkryta kulinarnie Górna Adyga. Włochy to nie tylko pizza i spaghetti

Turystyka kulinarna to świetny pomysł - na weekend, urlop… na życie. W poszukiwaniu nowych smaków warto wybrać się do Włoch. Mają do zaoferowania znacznie więcej niż pizzę, makarony i tiramisu. Gwarancją rozpieszczenia naszych kubków smakowych jest wizyta w Górnej Andydze.

Para siedząca na ławce na tle rozległego jeziora otoczonego przez wysokie górskie szczyty, w dole widoczne miasteczko oraz drobne żaglówki na wodzie, kompozycję dopełniają drzewa na pierwszym planie.
Trydent-Górna Andyga, WłochyWojciech StrozykReporter

W skrócie

  • Trydent-Górna Andyga łączy wpływy włoskie, austriackie i tyrolskie, co przejawia się w języku, kulturze i kuchni.
  • Kuchnię regionu charakteryzuje prostota i wysoka jakość składników, z wykorzystaniem tradycyjnych technik konserwacji.
  • W Górnej Andydze popularne są potrawy takie jak canederli, pizzoccheri, zielone gnocchi, zupy, sery oraz desery z jabłkami.
Trydent-Górna Andyga, bo tak brzmi pełna nazwa regionu, to najbardziej na północ wysunięta część Italii. Zwana również Południowym Tyrolem, jest kulturowo-społecznym tyglem wpływów włoskich, austriackich i tyrolskich. Słychać je w języku, widać na talerzu i czuć w kulturze. Narciarzom szusującym w pełnym słońcu towarzyszy kapitalny widok na Dolomity.

Powiedzieć, że nie brakuje tu tras narciarskich, to duże niedopowiedzenie - tyrolskie stoki są jednymi z najlepszych w Europie. Gdy śnieg ustępuje miejsca zieleni, zbocza gór zamieniają się w szlaki dla wędrowców. Nie sposób nie wspomnieć o crème de la crème tutejszej natury - jeziora Garda i Carezza swoimi kolorami mogą śmiało konkurować z turkusem karaibskich wód.

Kuchnia odporna na niedobór tlenu

Bezkonkurencyjne są natomiast trydenckie smaki. Kuchnię Górnej Andygi charakteryzuje prostota i wysoka jakość składników. Zwłaszcza ta druga cecha odgrywa ważną rolę.

Podobnie jak fani dolomickich stoków, tak i produkty, z których są przygotowywane potrawy, muszą dobrze znosić niskie temperatury, wiatr i deficyt tlenu.

W sukurs przychodzą tu techniki konserwacji znane już przed wiekami:

  • suszenie,
  • fermentacja,
  • mrożenie nocą.

Wszystko po to, aby uzyskać treściwe, rozgrzewające, a przede wszystkim - pyszne - dania.

    Królewskie kluski, zielone kluski

    Berło ich króla (a raczej królów) dzierżą canederli - tradycyjne kluski formowane z chleba i podawane najczęściej ze speckiem; wędzonym, suszonym boczkiem. Najpierw są gotowane, a następnie podsmażane na maśle. Dobrze smakują również w towarzystwie bulionu. Sam speck jest także godny wyróżnienia. Umniejszeniem byłoby pozostawienie go w roli dodatku - jako główny składnik króluje na pieczywie lub w duecie z serem.

    W Południowym Tyrolu znajdą coś dla siebie również wegetarianie. Naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzi bowiem pizzoccheri. To rodzaj makaronu podawany z ziemniakami, kapustą, masłem i serem. I choć jego pochodzenie przypisuje się ogólnie kuchni alpejskiej, w menu lokalnych restauracji i gospód pizzoccheri ma swoje miejsce.

    Za to słynne na cały świat gnocchi mogą już dumnie szczycić się trydenckimi korzeniami. Z jednym drobnym zastrzeżeniem - mowa o wersji zielonej niczym zbocza Dolomitów latem, przygotowywanej ze szpinakiem i ricottą.

    Polenta di Patate brzmi dźwięcznie i smakuje wybornie - choć jej wygląd skłania do polemiki. To nic innego jak gęsta masa ziemniaczana z dodatkiem mąki gryczanej lub kukurydzianej, sera, warzyw, przypraw i sosów. Jej obecność w kuchni Trydentu-Górnej Andygi jest podyktowana położeniem regionu na północy Włoch. Polenta z ziemniakami była znana tutaj już w średniowieczu, a spopularyzowano ją po sprowadzeniu w XVI wieku kukurydzy z Ameryki Południowej.

    Smaganych wiatrem i mrozem turystów rozgrzewają przede wszystkim zupy. Sycą zawartością wieprzowiny, flaków, warzyw i oczywiście ziemniaków. Znajdziemy tu nawet coś na kształt kapuśniaku - w menu widnieje pod nazwą zuppa di crauti.

      Owoc poznania dobra i… smaku!

      Dzięki kwitnącemu tu przemysłowi mleczarskiemu Południowy Tyrol wyróżnia się dobrej jakości serami, z Asiago na czele. Jego niektóre wersje dojrzewają nawet około roku!

      Zbliżenie na kawałek dojrzałego, ziarnistego sera o jasnej, kremowej strukturze i wyraźnie widocznym, kruchym przekroju.
      Ser AsiagoMARIO LAPORTAAFP

      Dobrze ma się również rolnictwo i sadownictwo. Wśród owoców prym wiodą jabłka. I tu płynnie przechodzimy do tego, co łasuchy lubią najbardziej - deserów. Biblijny zakazany owoc świetnie smakuje w klasycznym strudlu (apfelküchel), w smażonych lub pieczonych ciastkach z dżemem (krapfen), a najlepiej… prosto z drzewa. W Górnej Andydze znajdziemy również różne warianty kremów oraz desery na bazie sera.

      Choć Trydent i Górną Andygę scala nazwa, wspomniany tygiel - jeśli chodzi o kuchnie - można zawęzić do dwóch regionów. Trydent, przed słynnym soborem mającym miejsce w połowie XVI wieku, był ubogą prowincją. Trwające kilkanaście lat zgromadzenie skłoniło kościelnych hierarchów do zadbania nie tylko o sprawy duchowe, ale też cielesne.

      Wysocy rangą urzędnicy zaczęli ściągać do miasta wybitnych kucharzy, których kunszt owocował coraz nowszymi potrawami. Tymczasem Górna Andyga, która w duecie z Trydentem stanowi nazwę regionu dopiero od 2001 roku postawiła na pielęgnowanie lokalnych tradycji. I choć kapusta, ziemniaki czy placek jabłkowy mogą brzmieć przaśnie, u stóp majestatycznych Dolomitów smakują wybornie.

