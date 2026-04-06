Niemcy szukali wielkanocnych prezentów, znaleźli buteleczkę. Zaroiło się od służb

W skrócie Dwaj mężczyźni w Vaihingen an der Enz znaleźli butelkę z etykietą "Polonium 210" podczas poszukiwań wielkanocnych prezentów.

Na miejscu przeprowadzono zakrojoną na szeroką skalę akcję służb ratunkowych, w tym pomiar radioaktywności, który dał wynik negatywny.

Butelkę przejęło ministerstwo środowiska Badenii-Wirtembergii do dalszych badań.

W mieście Vaihingen an der Enz w pobliżu Stuttgartu dwaj mężczyźni znaleźli niewielką butelkę z etykietą "Polonium 210" - poinformowała w niedzielę wieczorem miejscowa policja. Na razie nie wiadomo, czy rzeczywiście zawiera radioaktywny polon-210.

- Polon-210 to potencjalnie śmiertelnie trująca substancja radioaktywna - oświadczył komendant miejscowej straży pożarnej Andy Dorroch.

Niemcy. Szukali wielkanocnych prezentów, znaleźli zagrożenie

Strażacy ocenili butelkę jako autentyczną. "Pojemnik pasuje do substancji" - stwierdził Dorroch.

- Etykieta jest wyraźnie i oficjalnie oznakowana. Co więcej pojemnik, którego waga szacowana jest na 200 gramów, jest stosunkowo ciężki, co jest zgodne z faktem, że polon-210 jest relatywnie gęstą substancją. Zatem już teraz zakładamy, że to rzeczywiście ta substancja - powiedział Dorroch.

Z jego relacji wynika, że dwaj mężczyźni szukali wielkanocnych prezentów w ogrodzie na obrzeżach Vaihingen an der Enz. Po znalezieniu butelki zawiadomili służby ratunkowe.

Odkrycie doprowadziło do szeroko zakrojonej operacji straży pożarnej i policji. Na miejscu zdarzenia znajdowało się 138 funkcjonariuszy i 41 pojazdów - w tym jednostka ochrony radiologicznej i jednostka ds. materiałów niebezpiecznych, a także specjalista ds. ochrony radiologicznej pracujący w elektrowni jądrowej.

Vaihingen an der Enz. Butelkę przejęło regionalne ministerstwo środowiska

Przeprowadzony na miejscu pomiar radioaktywności dał wynik negatywny. Butelkę przejęło ministerstwo środowiska Badenii-Wirtembergii, które jest teraz odpowiedzialne za zbadanie jej zawartości.

Polon to pierwiastek chemiczny o wysokiej radiotoksyczności, a zatem bardzo szkodliwy dla zdrowia. Według Federalnego Urzędu Ochrony Radiologicznej (BfS), substancja ta jest szczególnie niebezpieczna w przypadku wdychania lub wchłaniania przez skórę przez otwarte rany.

Niemiecka agencja dpa przypomina, że krytyk Władimira Putina, były oficer rosyjskiego wywiadu Aleksandr Litwinienko zmarł w Londynie w 2006 roku po ataku polonem-210.

