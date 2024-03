"Produkty najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia często były zjełczałe lub miały ostry smak, a jakość chemiczna była słabsza niż zwykle do tej pory. Nasz raport z testów pokazuje też, dlaczego ma to związek z kryzysem klimatycznym " - czytamy na stornie internetowej fundacji.

Niemcy przebadali oliwę z oliwek. Porażające ustalenia

Specjalne rozporządzenie UE wyróżnia różne klasy jakości oliwy z oliwek. Oprócz parametrów chemicznych i dokładnego oznakowania określa także kryteria smakowe. Mimo to, jak ostrzegła fundacja, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia to jeden z produktów, w przypadku którego poszczególne parametry są w UE najczęściej fałszowane.

Rosną ceny oliwy z oliwek. Ogromna różnica

"Sprzedawcy detaliczni oferują specjalne oliwy do smażenia, mieszanki rafinowanej oliwy z oliwek i oliwę drugiej jakości. Obróbka cieplna takiej oliwy może usunąć wady sensoryczne. Dzięki temu mają one niemal neutralny smak i są łatwe do podgrzania" - przekazała fundacja. Jak dodano, oliwy są lepsze do smażenia niż oleje, bo bywają one "wyraźnie zanieczyszczone".