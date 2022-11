Gryzoniem, któremu najczęściej udaje się dostać do naszego domu jest mysz. Przepłoszenie jej może nie być łatwe, więc najlepiej zabezpieczać się przed niechcianym lokatorem zanim przedostanie się on do domu.

Jak w ogóle rozpoznać, że w naszym mieszkaniu jest mysz? Pierwszą oznaką mogą być dziwne odgłosy skrobania lub drapania, które łatwo usłyszeć zwłaszcza nocą. W domu zamieszkiwanym przez mysz możemy też znajdować nadgryzione przedmioty lub jedzenie. Myszy pozostawiają po sobie także odchody, przede wszystkim w miejscach, gdzie znajduje się pożywienie, jeżeli uda im się do niego dotrzeć.

Gryzonie w domu. Jak zabiezpieczyć mieszkanie?

Aby zabezpieczyć się przed wchodzeniem gryzoni do naszych domów powinniśmy uszczelnić wszystkie otwory, np. te służące wietrzeniu, przez które myszy mogłyby przedostać się do środka. Te małe zwierzęta potrafią także zagnieździć się w ociepleniu, dlatego warto zadbać o prawidłowe wykonanie strefy cokołowej w dolnej warstwie ocieplenia, gdyż to właśnie tam gryzonie lubią zakładać swoje gniazda. Na okna, zwłaszcza te w piwnicach, możemy założyć siatki wykonane z drutu, które będą odporne na przegryzienia.

Jeżeli posiadamy starą lub nieszczelną instalację kanalizacyjną, wentylacyjną albo elektryczną to również poprzez nią gryzonie mogą próbować dostać się do domu. Warto pomyśleć o zabezpieczeniu jej drucianą siatką lub blachą. Natomiast jeżeli na naszej posesji znajdują się studzienki kanalizacyjne lub otwory ściekowe to możemy postarać się zakryć je bardziej szczelnymi pokrywami lub gęstszymi kratkami metalowymi.

Odstraszyć gryzonie może także urządzenie wytwarzające ultradźwięki, które nie są słyszalne dla ludzi, ale powodują spory dyskomfort u mniejszych zwierząt - nie tylko u myszy czy szczurów, ale także m.in. u kun. Dźwięki te oddziałują na system słuchowy oraz nerwowy gryzoni i są dla nich nieprzyjemne, co każe im opuścić dany teren. Urządzenia takie mogą działać na obszarze do kilkuset metrów kwadratowych.

Naturalną metodą odstraszania myszy z terenów naszych posesji może być zasadzenie przed domem kilku rodzajów roślin, których nie lubią gryzonie. Są one szczególnie wyczulone na zapach mięty, oleandrów, rumianku, lawendy czy dziewanny. Myszy unikają także miejsc, w których czują woń octu, cynamonu lub olejku goździkowego.

Gryzonie w domu. Jak się ich pozbyć?

Jeżeli metody zapobiegawcze nic nie dały i gryzoniom udało się przedostać do naszego domu to powinniśmy podjąć kroki, by je stamtąd wypłoszyć. Te małe zwierzątka potrafią spowodować wiele szkód i niszczyć wszystko, co stanie im na drodze do pożywienia. Ważne są jednak przede wszystkim względy higieniczne - gryzonie mogą przenosić choroby niebezpieczne także dla ludzi.

Kiedy żadne inne rozwiązania nie przynoszą rezultatów to możemy pomyśleć o środkach deratyzacyjnych. Jeżeli mamy do czynienia z dużą grupą gryzoni, które zdążyły już się rozmnożyć w naszym domu, to dobrym pomysłem może być zdanie się na wynajęcie usług deratyzacyjnych i zwrócenie się po pomoc do osób, które zawodowo zajmują się zwalczaniem gryzoni.

Myszy od zawsze odstrasza również sama obecność kota. Jego naturalna skłonność do polowania na gryzonie, może być dobrym sposobem na przepłoszenie niechcianych gości z naszego terytorium.