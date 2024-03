- Krąży wiele historii o ludziach, którzy przypadkowo nadepnęli na niebieskie smoki lub podnieśli je , ścisnęli i zostali ukąszeni. Nie kończy się to dobrze - przekazał Jace Tunnell, biolog morski z Texas A&M University-Corpus Christi, cytowany przez NBC News.

Niebieskie smoki żyją w oceanach. Badacze ostrzegają

"Smoki" zwykle pływają po powierzchni oceanów, a żywią się toksynami żeglarza portugalskiego (parzydełkowca) czy też innych organizmów podobnych do meduz. Wiosną zwierzęta te wypływają na brzeg, co potencjalnie może prowadzić do uwolnienia niebezpiecznych toksyn w stosunku do plażowiczów.