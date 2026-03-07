Nie tylko Dzień Kobiet. Dwa dni później też jest ważne święto

Spis treści: Kiedy wypada Dzień Mężczyzny w Polsce? Czy Dzień Mężczyzny wypada dwa razy w ciągu roku? Dzień Mężczyzny a Dzień Chłopaka

Kiedy wypada Dzień Mężczyzny w Polsce?

Choć święto to nie dorównuje popularnością Dniu Kobiet, to jednak 10 marca w Polsce obchodzimy oficjalny Dzień Mężczyzny. Dla wielu osób to naturalne dopełnienie marcowego kalendarza - skoro istnieje dzień poświęcony kobietom, pojawia się też okazja do symbolicznego docenienia panów.

Nie jest to jednak święto o tak silnym zapleczu historycznym czy społecznym jak 8 marca. Dzień Kobiet odwołuje się do konkretnych wydarzeń i przemian społecznych. Dzień Mężczyzny ma znacznie luźniejszy charakter i w Polsce funkcjonuje głównie jako miły zwyczaj.

Czy Dzień Mężczyzny wypada dwa razy w ciągu roku?

Na świecie za główną datę 'męskiego święta" uznaje się 19 listopada. To wtedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi na tematy związane z męskim zdrowiem, rolami społecznymi oraz problemami, z którymi mierzą się mężczyźni. Święto ma charakter globalny i jest obecne w wielu krajach.

Polska tradycja wygląda jednak inaczej. U nas Dzień Mężczyzny przypada na 10 marca, czyli niemal bezpośrednio po Dniu Kobiet. Data ta ma źródło religijne i wiąże się ze wspomnieniem czterdziestu męczenników z Sebasty. Z czasem dzień ten zaczął funkcjonować jako symboliczne święto mężczyzn i jest u nas zdecydowanie bardziej popularny.

Dzień Mężczyzny a Dzień Chłopaka

Dodatkowe zamieszanie powoduje jeszcze jedna data - 30 września, czyli Dzień Chłopaka. Bywa on znacznie bardziej widoczny i mocniej nagłośniony, szczególnie w szkołach i wśród młodszych osób. Często to właśnie wtedy panowie otrzymują drobne upominki.

Formalnie są to jednak dwa różne święta. Dzień Chłopaka ma charakter bardziej towarzyski, natomiast Dzień Mężczyzny odnosi się do dorosłych mężczyzn. W codziennym użyciu granica ta jest oczywiście umowna.

