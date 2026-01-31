W skrócie Jezioro Rotomairewhenua w Nowej Zelandii uznawane jest za najczystsze jezioro na świecie, a jego woda osiąga przejrzystość 70-80 metrów.

Turyści muszą czyścić buty przed wejściem na teren jeziora, by zapobiec przenoszeniu inwazyjnej algi lindavia, która zagraża ekosystemowi.

Władze oraz społeczność Ngāti Apa wdrażają środki ochrony, w tym zakaz kontaktu z wodą i obecność strażnika latem, aby chronić świętość i czystość jeziora.

Jest takie miejsce na Wyspie Południowej Nowej Zelandii, w którym przyroda aż kipi dzikością, pięknem i intensywnością barw. To Park Narodowy Nelson Lakes.

Jeziora z jego nazwy są otoczone majestatycznymi górami, tworząc najbardziej wysuniętą na północ część Alp Południowych. Na ich zboczach dumnie królują lasy bukowe i alpejskie rośliny, z kolei woda u ich podnóży zachwyca przejrzystością. Warte wyróżnienia jest szczególnie jedno z jezior.

Krystaliczna woda i kości zmarłych

Tajemniczą nazwę Rotomairewhenua nadało mu Ngāti Apa, czyli zamieszkujące tamte tereny plemię Maorysów. Pod językowym łamańcem kryje się "jezioro spokojnych krain", choć funkcjonuje również mniej liryczna nazwa - po prostu Blue Lake (Niebieskie Jezioro).

Dla maoryskiego iwi (plemienia) akwen ma znaczenie szczególne. Niegdyś obmywano w nim kości zmarłych, wierząc, że dzięki temu ich dusze bezpiecznie dotrą do mitycznej ojczyzny Maorysów - Hawaiki.

Jednak to nie fascynujące legendy są przyczyną wyjątkowości, a co za tym idzie również popularności jeziora. Rotomairewhenua jest tak czyste, że przejrzystość jego wody sięga od 70 do 80 metrów. Jak podaje CNN, badacze są zgodni co do stwierdzenia, że Blue Lake jest "najbardziej przejrzystym wizualnie jeziorem słodkowodnym, jakie kiedykolwiek opisano".

Wyjątkowa czystość optyczna i tytuł "najczystszego jeziora na świecie" szturmem podbiły media społecznościowe i przyciągnęły rzesze turystów. Naturalnie, jesteśmy częścią przyrody i możemy - a nawet powinniśmy - z niej korzystać: z rozwagą i bez szkody dla ekosystemu. Niemniej jednak rosnąca popularność Rotomairewhenua wzbudza niepokój konserwatorów przyrody oraz Ngāti Apa, którzy obawiają się zanieczyszczenia akwenu.

Jeziorny glut i zaniepokojone plemię

- Podtrzymujemy żywą więź z tradycjami naszych przodków i dbamy o to, by Rotomairewhenua zostało zachowane dla przyszłych pokoleń - mówi w rozmowie z CNN Jen Skilton, ekolog i doradczyni ds. środowiska (Taiao) w Ngāti Apa ki te Rā Tō Trust, organizacji non profit wspierającej iwi.

Obawy te nie są bezpodstawne. Sam fakt dużej liczby wędrowców, którzy pozostawiają po sobie ślady, to tylko jeden z problemów. Niepokój wzbudza przede wszystkim rozprzestrzenianie się na terenie parku lindavii - mikroskopijnej algi. Badacze z nieco romantycznym usposobieniem nazywają ją "śniegiem jeziornym", zaś ci bardziej pragmatyczni - "jeziornym glutem".

A to przez wzgląd na wytwarzany przez algę śluz, unoszący się tuż pod powierzchnią wody w jeziorach Rotoiti, Rotoroa i Tennyson. To akweny znajdujące się poniżej Rotomairewhenua, jednak istnieje ryzyko, że lindavii zostanie przeniesiona w górę szlaku na butach wędrowców lub w ich butelkach z wodą.

Możesz patrzeć, ale nie dotykaj

Dlaczego alga zagraża ekosystemowi "najczystszego jeziora na świecie"? Nawet jej niewielka ilość może zmniejszyć klarowność wody i zaburzyć równowagę biologiczną jeziora.

- Jesteśmy głęboko zaniepokojeni. Jeśli ten inwazyjny mikroorganizm dostanie się do jeziora, może to mieć dalekosiężne konsekwencje, wpływając na jakość wody i ogólny stan ekosystemu jeziora - komentuje Skilton.

Z odsieczą naturze przybywa Departament Ochrony Przyrody Nowej Zelandii, który wraz z innymi organizacjami charytatywnymi, działającymi na rzecz środowiska, pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa biologicznego szlaku.

W pobliżu jezior, w których występuje mikroorganizm, zainstalowano stacje czyszczenia butów i sprzętu przed ruszeniem w dalszą drogę. W aplikacji szlaku - Te Araroa - są dostępne filmy, zaś na samej ścieżce - liczne znaki, za których pośrednictwem turyści są proszeni o niedotykanie wody.

Zabrania się również pływania w niej i moczenia ręczników celem ochłody. Podróżujący z kamerą GoPro muszę niestety zrezygnować z podwodnych ujęć. Latem, czyli od grudnia do marca, na terenie Blue Lake przebywa strażnik uświadamiający przybyłych o zagrożeniu biologicznym i kulturowym znaczeniu jeziora. Ważna jest bowiem nie tylko ochrona delikatnego ekosystemu, ale też szacunek do miejsca. - Woda Rotomairewhenua jest tapu (święta), a wejście do niej stanowi naruszenie tej zasady - kwituje Skilton.

