W tym roku 15 sierpnia wypada w poniedziałek, dzięki czemu wiele osób będzie mogło cieszyć się dłuższym weekendem. To również doskonały moment na zaplanowanie wakacji - wykorzystując zaledwie cztery dni urlopowe można zyskać aż dziewięć dni wolnych.

Jakie święto wypada 15 sierpnia?

Każdego roku 15 sierpnia obchodzimy dwa święta - kościelne i państwowe. Pierwsze to Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, nazywane również dniem Matki Boskiej Zielnej. Zgodnie z tradycją wierni przychodzą wtedy do kościoła z bukietami zrobionymi z polnych kwiatów, ziół oraz kłosów zbóż, które są święcone w czasie mszy.

Reklama

15 sierpnia obchodzimy również Święto Wojska Polskiego. W tym dniu w całym kraju będą się odbywały uroczyste defilady wojskowe oraz towarzyszące im wydarzenia o charakterze państwowym. Pełny program tegorocznych obchodów odbywających się pod hasłem "Weekend z wojskiem" można znaleźć na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Czy 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy?

Bez względu na to, w jaki dzień tygodnia wypada 15 sierpnia, jest on dniem ustawowo wolnym od pracy. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, jeśli przypada on na sobotę, pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny, który jest doliczany do puli przysługującego mu urlopu.

W tym roku jest to poniedziałek - dla wielu osób oznacza to przedłużony, trwający aż trzy dni weekend. Pracownicy planujący wakacje mogą połączyć je z długi weekendem, zyskując w ten sposób aż dziewięć wolnych dni, przy wykorzystaniu zaledwie czterech dni urlopu.



15 sierpnia wolny od pracy. A co ze sklepami?

Dzień wolny od pracy 15 sierpnia wiąże się również z zakazem handlu. Oznacza to, że sklepy będą zamknięte tak, jak w niedziele niehandlowe. Warto więc zrobić zakupy odpowiednio wcześnie, by zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne artykuły najpóźniej w sobotę 13 sierpnia.

Czytaj również:

Jaka pogoda na długi weekend sierpniowy? Synoptycy mają dobre wieści tylko dla jednego regionu

Pięć pomysłów, jak spędzić długi weekend w okolicy Warszawy

Zobacz także: