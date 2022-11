Nawilżanie powietrza w domu. Jak to robić prawidłowo i na co uważać?

Jak nawilżać powietrze i dlaczego warto to robić

Nawilżanie powietrza zalecane jest w sezonie grzewczym, kiedy w mieszkaniach powietrze staje się suche, co może powodować podrażnienie śluzówek, a nawet wpływa na kondycję skóry, jakość snu i funkcjonowanie układu odpornościowego. Zbyt suche powietrze bardzo często bywa przyczyną kaszlu i zaczerwienionych oczu. Jak temu zapobiec?

Przede wszystkim należy spróbować zwiększyć wilgotność powietrza w domu. Możesz to zrobić na kilka sposobów.



Nawilżanie powietrza w domu: Jak to robić?

Pierwsza i najtańsza metoda to zmoczenie ręcznika bawełnianego i rozwieszenie go na kaloryferze. Niestety tę czynność trzeba często powtarzać. Niektórzy montują na grzejnikach porcelanowe nawilżacze.

Inni wolą postawić na naturalne metody i w sypialni czy salonie ustawiają zielone rośliny, które mają za zadanie poprawić jakość i wilgotność powietrza.

Najlepszą metodą jest jednak elektroniczne urządzenie, które będzie wypuszczać skondensowaną mgiełkę i dosyć szybko nawilży pomieszczenie.

Nawilżacz powietrza - jak wybrać najlepszy model?

Z pomocą nawilżacza powietrza z higrometrem możesz precyzyjnie sprawdzić, jaka wilgotność panuje w danym pomieszczeniu, a także ustawić urządzenie w taki sposób, aby samoistnie wyłączyło się, gdy nawilży powietrze do określonego poziomu i wykona swoje zadanie. To zdecydowanie ułatwia życie i pomaga uniknąć np. parowania szyb czy osadzania się skondensowanej pary wodnej na meblach i posadzce - szczególnie tej drewnianej. Do niektórych modeli można nawet dodawać olejki eteryczne, co powoduje, że nawilżacz pełni funkcję dyfuzora zapachów.

Przy wyborze takiego urządzenia warto sprawdzać poziom głośności. Najlepsze nawilżacze to te ultradźwiękowe oraz ewaporacyjne. Te dwa modele najczęściej polecane są alergikom i do pokoików małych dzieci. Na rynku są też dostępne urządzenia 2 w 1 - to oczyszczacze powietrza, które mają wbudowaną funkcję nawilżania.

Nawilżanie powietrza - w jakim miejscu najlepiej postawić nawilżacz?

Najlepszym miejscem na nawilżacz jest sypialnia. Oczywiście urządzenie możesz włączać we wszystkich pomieszczeniach.

Bardzo ważne jest to, aby nawilżacz nie stał zbyt blisko ściany i był umieszczony z dala od tapicerowanych czy drewnianych mebli. Blat może się bowiem rozkleić, a tapicerka zamoczyć. Umieść go też z dala od kaloryfera, który może zmniejszyć jego wydajność i sprawić, że powietrze nie zostanie odpowiednio nawilżone.