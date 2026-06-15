Naukowcy zrobili to po raz pierwszy. Pokazali "żywą skamieniałość"

Adam Gaafar

Adam Gaafar

Rekin chochlik, jeden z najbardziej tajemniczych gatunków oceanicznych, został po raz pierwszy sfilmowany w swoim naturalnym środowisku. Wcześniejsze widywano jedynie okazy wyłowione na powierzchnię. Ponieważ zwierzę nie zmieniło się praktycznie od milionów lat jest nazywane "żywą skamieniałością". Naukowcy mówią o wyjątkowym charakterze odkrycia.

Rekin chochlik na piaszczystym dnie oceanu z kamieniami, w tle płynie płaszczka tuż nad dnem.
Rekin chochlik nagrany pierwszy raz w naturalnym środowiskuMinderoo-University of Western Australia Deep-Sea Research Center and Inkfishmateriały prasowe

W skrócie

  • Rekin chochlik został po raz pierwszy nagrany na filmie w swoim naturalnym środowisku, co wcześniej nie było możliwe, ponieważ obserwowano jedynie wyłowione osobniki.
  • Osobniki tego gatunku zarejestrowano w głębinach Pacyfiku w rejonach, gdzie wcześniej nie spodziewano się ich obecności, na głębokości większej niż zakładano.
  • Opublikowane obserwacje poszerzyły wiedzę na temat zasięgu geograficznego i preferencji siedliskowych rekina chochlika, co ma znaczenie dla ochrony tego gatunku.
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Rekin chochlik (Mitsukurina owstoni) został odkryty w 1898 roku u wybrzeży Japonii. Do dziś czai się w zakamarkach oceanu, a jego globalny zasięg obejmuje Ocean Atlantycki, Indyjski i Spokojny.

Rekin chochlik charakteryzuje się specyficznym wyglądem. Jego ciało ma różowe ubarwienie, a głowa nietypowy kształt z długim dziobem przypominającym kielnię murarską. Posiada ponadto wysuwane szczęki, które ułatwiają mu polowanie na zwierzynę.

Nagrali "żywą skamieniałość". Pierwsze takie obserwacje

Szczęki drapieżnika mogą wysuwać się z prędkością około trzech metrów na sekundę. Oznacza to, że nawet szybko poruszająca się ofiara nie ma szans ucieczki, mimo że rekiny chochliki pływają dość wolno.

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Do tej pory udawało się jedynie nagrać osobniki wyłowione na powierzchnię. Aby zbadać ich zachowania, umieszczano je w sztucznych zbiornikach, co ograniczało naukowcom możliwości lepszego poznania tego gatunku.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie "Journal of Fish Biology" specjaliści z Uniwersytetu Hawajskiego opisali dwie pierwsze nagrane obserwacje rekina w jego naturalnym środowisku.

Jego obecność została zarejestrowana w głębinach Pacyfiku, w pobliżu niezamieszkanej wyspy Jarvis oraz w Rowie Tonga.

Tajemniczy gatunek rekina. Nie spodziewano się go w tym miejscu

- Możliwość zaobserwowania najbardziej kultowych rekinów głębinowych żywych i w dobrym zdrowiu w ich naturalnym środowisku to wyjątkowy zaszczyt - powiedział Aaron Judah, doktorant na Uniwersytecie Hawajskim i główny autor artykułu.

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Badacz przyznał, że zwierzę zaobserwowano w miejscu, w którym się tego nie spodziewano - prawie 700 metrów głębiej, niż dotąd sądzono, że żyje.

"Te obserwacje zwiększają jego zasięg geograficzny w głąb Pacyfiku" - zauważyli autorzy badania w opublikowanym artykule. Podkreślili, że ich praca "potwierdza również wykorzystanie siedlisk na środkowopacyficznej górze podmorskiej oraz na zboczach w pobliżu rowów tektonicznych zachodniego Pacyfiku".

"W obliczu globalnego wpływu na chrzęstnoszkieletowe i rosnącego antropogenicznego (związanego z działalnością człowieka - red.) ryzyka dla gatunków głębinowych, dalsze ugruntowanie zasięgów biogeograficznych i preferencji siedliskowych jest pomocne w zarządzaniu ochroną przyrody, zwłaszcza w przypadku gatunków o z natury wrażliwych ścieżkach życiowych, takich jak Mitsukurina owstoni" - podsumowali naukowcy.

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