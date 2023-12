To nie jest kolejny filmik o szczepieniach na COVID-19. Dzięki "Nauka, co słychać?" i prowadzącemu, Maćkowi Dowborowi, dowiecie się jak działają szczepionki, dlaczego nie na wszystkie choroby można się zaszczepić, nad czym pracują polscy naukowcy i co ma wspólnego szczepionka z piknikiem. Zapraszamy do oglądania!