Należał do najbogatszego pasażera na Titanicu. Rekordowa suma

Na aukcji ze rekordową kwotę sprzedano złoty zegarek kieszonkowy, który należał do Johna Jacoba Astora. To najbogatszy pasażer podróżujący na Titanicu. Mężczyzna nie przeżył katastrofy, ale dopilnował, by jego 19-letnia, żona Madeleine znalazła się w szalupie ratunkowej.