Dzień Matki 2025. Kiedy wypada to święto?

W Polsce święto przypada na 26 maja . Jeśli chodzi o inne państwa, to daty bywają różne. Przykładowo - w Słowenii Dzień Matki obchodzi się 25 marca, w Tajlandii 12 sierpnia, a w Indonezji 22 grudnia.

W naszym kraju Dzień Matki był obchodzony już w okresie przedwojennym . W to święto mamy są obdarowywane przez swoje dzieci kwiatami lub rozmaitymi upominkami. Warto również wykorzystać najpiękniejsze życzenia i wierszyki , które wywołają uśmiech na twarzy rodzicielki.

W Dzień Matki dobrze jest pamiętać o swoich mamach. To idealna okazja, by podziękować za ich miłość, opiekę i wsparcie. Do tego celu idealnie nadadzą się krótkie życzenia bądź wierszyki. Poniżej znajdują się warte uwagi propozycje.