Najniższy i najwyższy punkt. Dwa geograficzne sekrety północy

Przemierzając województwa zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie, docieramy do tylko jednej prawidłowej odpowiedzi. Najwyższym punktem całej północnej części naszego kraju jest znajdująca się na terenie Kaszub Wieżyca.

Kaszubska Wieża Widokowa im. Jana Pawła II

To wzniesienie o wysokości niespełna 329 metrów. I choć liczba ta nie brzmi imponująco, nie tylko na Kaszubach, ale i w całym północnym pasmie województw nie znajdziemy wyżej położonego punktu.

Dumnie górująca nad Pojezierzem Kaszubskim Wieżyca wyszczególniona jest również na liście Korony Polski, czyli 16 najwyższych szczytów w poszczególnych województwach.

Licząc malejąco, od najwyższej do najniższej góry, zajmuje 10 pozycję. Zachwycają się nią nie tylko turyści, ale również mieszkańcy województwa pomorskiego. Na jej szczycie trudno o samotność, za to widoki wynagradzają obecność innych osób. Można je podziwiać po wspięciu się na Kaszubską Wieżę Widokową im. Jana Pawła II, służącą wędrowcom od 1987 roku.

W krajobrazie dominują Wzgórza Szymbarskie porośnięte bujnymi lasami bukowymi, a przy dobrej pogodzie dostrzeżemy w oddali jeziora. To jedno z najlepszych miejsc do obserwacji kaszubskiej przyrody. Na wzniesieniu znajduje się również stok narciarski i wyciąg, co czyni z Wieżycy atrakcję całoroczną.

Jak dotrzeć na Wieżycę?

Najwyższy punkt na północy Polski geograficznie należy do Szwajcarii Kaszubskiej - krainy pełnej osobliwości, zarówno przyrodniczych, jak i kulturowych. Nawet jeśli zbłądzicie w drodze na wzgórze, życzliwi i otwarci Kaszubi chętnie wskażą wam właściwy kierunek - mimo że posługują się zgoła innym językiem. Co ciekawe, kaszubski to jedyny oficjalny język regionalny w Polsce.

Nie należy jednak obawiać się zbłądzenia, bo do samej wieży można dotrzeć autem. Parking, według różnych źródeł kosztuje od 4 do 10 zł. W okolicy są również bezpłatne parkingi leśne. Od strony zachodniej Wieżycę otacza wieś Szymbark, zaś od wschodniej - Rybaki. Obie miejscowości znajdują się w odległości ok. 1,5 m od wzgórza, także świetnym rozwiązaniem, a zarazem rozgrzewką przed wspinaczką, będzie spacer.

Na sam szczyt wiedzie kilka szlaków. Najbardziej urokliwy jest ten oznaczony kolorem czarnym, gdyż otulają go wiekowe buki. Zostawiając auto na parkingu u podnóża Wieżycy, do przejścia będziemy mieli jedynie ok. 100 metrów rozciągniętych na 180 stopniach.

Wejście na wieżę widokową możliwe jest w godzinach 9:00 - 20:00, a w sezonie zimowym - do zmierzchu. Maluchy do szóstego roku życia wchodzą za darmo, dzieci płacą pięć zł, a dorośli 10 zł. Z

Najniższy punkt na północy Polski

Najbardziej depresyjnym punktem na północy naszego kraju jest wieś Marzęcino na Żuławach Wiślanych. Gwoli ścisłości - to depresja jedynie geograficzna, bo otoczenie pól i lasów zdecydowanie nastraja optymistycznie.

Do 2019 roku berło najniżej położonego punktu nie tylko na północy, ale i w całej Polsce, dzierżyły Raczki Elbląskie (pow. elbląski). Odnotowano tam depresję wynoszącą 1,8 m. Znajdująca się w odległości ok. osiem km od Nowego Dworu Gdańskiego wioska pobiła ten rekord, szczycąc się punktem sięgającym 2,2 m poniżej poziomu morza.

W 2019 roku zatwierdził go Główny Urząd Geodezji i Kartografii, opisując jako depresję naturalną. Z kolei w 2022 roku informację tę opublikował w Roczniku Statystycznym Główny Urząd Statystyczny.

Najgłębsza depresja na północy Polski znajduje się na dnie dawnego Zalewu Wiślanego, w miejscu zwanym Zakątkiem Stobieńskim. Na ustawionej tu tabliczce możemy przeczytać, że jego odkrycie "zawdzięczamy geodecie Jackowi Grossowi i historykowi Edmundowi Łabieńcowi".

Co ciekawe, niepozorny fragment pola w Marzęcinie to nie tylko najniżej położony punkt na północy, ale też w całym kraju. Można nawet otrzymać certyfikat jego zdobycia. Dokument wydawany jest przez Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Mazowieckim. Aby dołączyć do dumnego grona jego posiadaczy, wystarczy pokazać selfie z tego miejsca.

Jak znaleźć najniższy punkt w Polsce?

Duma Marzęcina znajduje się na środku łąki, jednak dzięki ustawionej wieży triangulacyjnej jest widoczna z daleka. Jadąc z Marzęcina do Osłonki musimy zjechać z drogi asfaltowej w lewo, w drogę brukową. Po przejechaniu ok. 500 metrów zobaczymy wspomniany trianguł. Dalej czeka nas spacer przez łąkę. Do pokonania jest ok. 400 metrów.

Dziś na tym terenie znajdują się pola uprawne, choć przed II wojną światową rozciągała się tu zatoka stanowiąca część Zalewu Wiślanego. Marzęcino było wioską rybacką, a cały obszar na północ od miejscowości należał do Wolnego Miasta Gdańsk. Gdyby nie osuszenie zatoki w latach 1938 - 1942, Raczki Elbląskie do dziś nosiłyby miano najniżej położonego punktu na północy Polski.

Będąc w Marzęcinie warto zwrócić uwagę na inne ciekawe miejsca, jak np. zabytkowy Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Został wybudowany na polecenie zakonu krzyżackiego w XV wieku jako kościół katolicki.

W 1525 roku świątynię przejęli protestanci. Po II wojnie światowej i wypędzeniu ludności niemieckiej z Żuław, kościół wrócił pod pieczę katolików. Dobrym pomysłem będzie również wycieczka do pobliskiej Stegny i zwiedzenie Muzeum Stutthof w Sztutowie.



