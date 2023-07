Najmodniejsze trendy lata 2023. Co się nosi w wakacje 2023?

Ciekawostki

Lato w pełni. To idealny moment, by przejrzeć szafę i postawić na najmodniejsze stylizacje. Projektanci zadbali o to, by wakacje 2023 były naprawdę stylowe. W tym w sezonie królują bermudy, krótkie topy, biodrówki, klapki oraz złoto, ale nie tylko. Zobacz jakie jeszcze trendy zelektryzują tegoroczne lato.

Zdjęcie Victoria i David Beckham na Paryskim Tygodniu Mody. Co jest modne tego lata? / Marechal Aurore/ABACA / East News