Dzień Chłopaka zbliża się wielkimi krokami, a ty zastanawiasz się, co podarować chłopakowi, mężowi, czy synowi?

Mamy nadzieję, że za kilka minut nie będziesz już się nad tym głowić.

W tym artykule przedstawiamy pięć najlepszych pomysłów na prezent na Dzień Chłopaka. Bez względu na to, czy jest fanem sportu, ceni sobie osobiste prezenty, czy twardo stąpa po ziemi, znajdziesz tu inspiracje, które pomogą sprawić, że 30 września będzie wyjątkową datą w kalendarzu na 2023 rok.

Pieniądze na Dzień Chłopaka 2023

Nie ma sensu omijać tego punktu i udawać, że taka opcja nie jest powszechna, ani pożądana. Tym bardziej że według wszystkich statystyk z Polski i ze świata to właśnie gotówka jest niezmiennie najlepszym i najbardziej oczekiwanym prezentem - niezależnie od wieku i płci.

Niewielka grupa niezainteresowanych pieniędzmi panów to najmłodsi - do 5-6 roku życia. Badania z zakresu psychologii rozwoju sugerują, że to mniej więcej w tym okresie dziecko zaczyna rozumieć do czego służą i jaka jest ich wartość.

Dlatego pieniądze mogą być dobrym pomysłem na prezent. Obdarowany sam najlepiej będzie wiedział na co wydać gotówkę lub voucher.

Zestaw kosmetyków lub perfumy

Dla nastolatków i wszystkich innych grup wiekowych prezentem, który sprawdzi się zawsze, będzie zestaw kosmetyków, woda kolońska czy flakonik perfum. Propozycja jest skierowana przede wszystkim do pań, które szukają prezentu dla chłopaków mieszkających razem z nimi.

Nie od dziś wiadomo, że zapach, który nosi mężczyzna, ma podobać się nie jemu, tylko jego ukochanej.

Kosmetyk czy perfumy mogą być także dobrym prezentem dla syna na Dzień Chłopaka 2023.

Weekendowy wypad na Dzień Chłopaka 2023

W tym roku Dzień Chłopaka wypada w sobotę - jeżeli dysponujesz środkami i wolnym czasem, możesz z powodzeniem wykorzystać przerwę w szkole i w pracy na weekendową wycieczkę. Dodatkowym argumentem, za krótkim, nawet jednodniowym wypadem jest prognozowana sprzyjająca pogoda.

Weekendowy wypad to jedna z propozycji, które nabierają sensu szczególnie przy dobrej pogodzie. Ta w najbliższy weekend... nie będzie najgorsza. / 123RF/PICSEL

Tegoroczny wrzesień jest w Polsce jednym z najcieplejszych w historii pomiarów. W najbliższy weekend synoptycy przewidują ochłodzenie - wciąż będzie to jednak około 18-22 stopni (w zależności od regionu). W zeszłym roku, 30 września, temperatura w większości kraju oscylowała w okolicach 10 stopni powyżej zera.

Dlatego w tym roku wycieczka w Dzień Chłopaka 2023 może być wyjątkowo udanym pomysłem.

Akcesoria do auta na Dzień Chłopaka 2023

Stereotypowe, ale i znajdujące potwierdzenie w statystykach jest stwierdzenie, że mężczyźni najczęściej interesują się motoryzacją. Nawet panowie, którzy nie śledzą wszystkich nowinek lubią zadbać o swoje samochody - bardzo często im auto jest starsze, tym więcej sentymentu się z nim wiąże.

Tutaj pole do popisu jest ogromne i trudno o górną granicę cenową dla takiego prezentu. Skrajne przykłady to np. opłacenie usługi lakierowania całego auta, czy w ogóle nowy samochód. Zwykle jednak, że budżet prezentowy z okazji Dnia Chłopaka jest znacznie mniejszy.

Świetny prezent "motoryzacyjny" można kupić za niewiele ponad 100 zł. Tyle kosztują zestawy kosmetyków do auta z wyższej półki. Pojedyncze produkty często nie kosztują więcej niż 40-50 zł za opakowanie, które wystarczy na dłuższy okres. Nie chodzi tylko o produkty do czyszczenia kokpitu.

Dostępnych jest wiele preparatów - np. środki do prania podsufitek, płyny przywracające kolor czarnym elementom, czy powłoki na szyby ograniczające parowanie (a nieuchronnie zbliża się zima - czas zaparowanych szyb). Stacjonarne sklepy, sprzedające produkty do car-detailingu można znaleźć w każdym większym mieście, co pozwoli kupić je jeszcze przed 30 września.

Prezent na Dzień Chłopaka "szyty na miarę"

Prezent szyty na miarę będzie wymagał nieco kreatywności. Jeżeli jednak przychodzi ci do głowy chociaż jedna pasja, ulubiona osoba, czy wymarzony cel podróży - można użyć tej wiedzy i nawet nawet niewielkim kosztem przygotować oryginalny, spersonalizowany prezent.

Nie chodzi wcale o bilety na mecz Barcelony dla fana Roberta Lewandowskiego, czy bilety do Japonii dla miłośnika kultury Dalekiego Wschodu.

Jeżeli chłopak, dla którego wybieramy prezent coś kolekcjonuje, a my o tym wiemy - nie ma sensu szukać dalej. W przypadku bardziej oryginalnych eksponatów problemem może być jednak czas potrzebny na ich zakup i dostarczenie. / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Wystarczy przedmiot, który kojarzy się z "tematem przewodnim". Najprostszy przykład to książka ulubionego autora. Mniej oczywistym może być np. pocztówka czy moneta z dalekiego kraju, kupiona na aukcji dla miłośnika konkretnego regionu na świecie.

Świeżo upieczony student chemii na pewno doceni ampułkę z niewielką ilością rzadkiego pierwiastka - o ile nie jest niebezpieczny, bez problemu można nabyć takie upominki w internecie.

Dostępne są także prezenty, w których liczą się przeżycia. W sieci można znaleźć wiele takich ofert. Może to być skok na bungee, wspólne ściganie na torze gokartowym czy wycieczka autem z napędem 4x4.

Przy rzadszych, trudniej dostępnych przedmiotach problemem może okazać się niewielka ilość czasu, jaka została do 30 września.

Dzień Chłopaka to doskonała okazja, aby wyrazić swoje uczucia i docenić swojego partnera, syna, czy przyjaciela. Wybierając prezent, pamiętaj o jego zainteresowaniach, pasjach i osobowości. Czy to pieniądze, zestaw kosmetyków, weekendowy wypad czy akcesoria do auta - najważniejsze jest to, żeby prezent się spodobał i przydał obdarowanemu.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym podpowiedziom znajdziesz coś odpowiedniego. Coś, co sprawi, że Dzień Chłopaka 2023 będzie wypełniony radością z idealnego podarunku.

