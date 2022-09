Najlepsze parki wodne w Europie. Ranking top 10

Według rankingu Holidu, najlepiej ocenianym parkiem wodnym jest Siam Park w Hiszpanii. W parku można znaleźć atrakcje dla dzieci i dorosłych, w tym zjeżdżalnie ze smokami i mroczne tunele. Kosz biletu dla osoby dorosłej to 40 euro (ok 180 zł), a dla dziecka 28 euro (ok 130 zł). Na drugim miejscu znalazł się Aquapark Istralandia w Chorwacji, gdzie turyści mogą m.in. zjechać na zjeżdżalni o wysokości 27 metrów.

Kolejne miejsce przypadło portugalskiemu Aquashow Park Hotel. Tuż za podium uplasował się Slide & Splash w Portugalii – jeden z najtańszych w całym rankingu – bilet dla osoby dorosłej to 27 euro (ok 130 zł).

Polski park wodny w rankingu najlepszych w Europie

Największe termy w Polsce - Chochłowskie Termy - uplasowały się na piątym miejscu. Jest to największy kompleks basenów termalnych na Podhalu, w którym skorzystać można także ze strefy leczniczej z wodą siarczkową i solankową.

Tuż za polskim parkiem wodnym znalazł się grecki Aqualand Corfu Water. Park na wyspie Korfu przypadnie do gustu zarówno dzieciom, które mogą odwiedzić strefę piratów, jak i dorosłym, dla których przygotowano takie atrakcje jak "Tornado" czy "Gigant Slides". Cena dwudniowego karnetu wynosi 55 euro (260 zł).

Następne na liście znalazły się bułgarski Action Aquapark, włoski Aquafan i Aquapark Tatralandia w Słowacji. Ranking zamyka Aqualandia Benidorm w Hiszpanii, gdzie karnet dla czterech osób (rodzinny) kosztuje ponad 100 euro (ok 470 zł).

Jak przygotowano ranking najlepszych parków wodnych?

Ranking, przygotowany przez metawyszukiwarkę obiektów wakacyjnych Holidu, wykonano w lipcu 2022 roku, biorąc pod uwagę 200 parków wodnych w całej Europie.

Przy przygotowaniu listy przeanalizowano oceny i komentarze w Google i TripAdvisor. Jak podkreślono, w rankingu Holidu nie uwzględniono parków rozrywki i obiektów spa.