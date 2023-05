Chrabąszcz majowy to gatunek chrząszcza, który odbywa loty w majowe i czerwcowe wieczory. W dzień lubi przebywać na gałęziach drzew liściastych. Dorosłe osobniki osiągają wielkość około 2-3 cm. Ich ciało ma owalny kształt oraz ciemny kolor. Na głowie mają charakterystyczną parę czułek, która wyglądem przypomina wachlarz.

Kiedy pojawia się chrabąszcz majowy?

Chrabąszcze mogą żyć w ziemi jako larwy nawet pięć lat. Zwykle jednak przepoczwarzają się po trzech latach, a czwartego roku na wiosnę - w kwietniu lub maju - zaczynają wychodzić na powierzchnię dorosłe osobniki tych chrząszczy, opuszczając tym samym miejsce swojego zimowania.



Wśród koron niewielkich drzew często można w tym czasie zauważyć ich latające chmary. To tzw. rójka. Trwa ona sześć tygodni, a jej skutkiem jest zapłodnienie samic chrząszcza. Następnie samice składają w ziemi około 80 jaj w kilku złożach. Osobniki żeńskie po rozmnożeniu zamierają w czerwcu.

Z jaj wyklują się pędraki czyli larwy. Nasilenie rójek chrabąszczy majowych następuje co około cztery lata. Można wtedy zauważyć ich większą liczbę. Mimo to z chrabąszczami majowymi można się spotkać co roku.

Czy chrabąszcze są groźne?

Chrabąszcze majowe są najbardziej niebezpieczne dla roślin. Ludzie na szczęście nie muszą obawiać się ich ugryzień.

Kontakt z chrząszczem może być jednak nieprzyjemny. Osobniki tego gatunku mogą wplątywać się we włosy, wydawać donośny, nieprzyjemny dźwięk oraz natarczywie latać wokół ludzi.



Nie stanowią jednak żadnego poważnego zagrożenia.

Czy chrabąszcze majowe są pożyteczne?

Chrabąszcze majowe szkodzą roślinom. Ich dorosłe osobniki są w stanie ogołocić młode drzewka z liści. Chrząszcze te jedzą m.in. liście dębu.



Z kolei larwy tych owadów zakopane w ziemi podgryzają korzonki młodych drzew i roślin, prowadząc do ich osłabienia, a w ekstremalnych przypadkach do ich zamierania.

Zdjęcie Chrabąszcze majowe lubią przesiadywać w dzień na drzewach / pixabay.com

Istnieje jednak wiele sposobów, dzięki którym ogrodnicy i leśnicy są w stanie poradzić sobie z tymi chrząszczami.

Ze względu na ograniczoną ilość preparatów chemicznych, w walce z owadami o wiele skuteczniejsze są metody mechaniczne. Pomagają one w zwalczeniu pędraków oraz dorosłych osobników.

Chrabąszcz majowy nie jest pod ochroną i jest uznawany za szkodnika.

