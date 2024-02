Cykadokalipsa raz na setki lat

Cykadokalipsa: Owady stawiają na ilość

Kiedy i gdzie pojawią się cykady?

Agresywny grzyb tylko na to czeka. Zamienia cykady w zombie

Grzyb z rodzaju Massospora cicadin a atakuje tylko cykady wylęgające się co 13 lub co 17 lat . Cierpliwie przeczekuje ten okres, by uaktywnić się dokładnie w czasie wyroju owadów. Produkuje wówczas zarodniki, które infekują cykady wydostające się na powierzchnię gleby.