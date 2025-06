Na Mazury pociągiem? PKP wprowadza nowe połączenie

Wprawdzie z Warszawy w okolice Mazur można dostać się koleją już teraz, jednak wymaga to przesiadki do Zastępczej Komunikacji Autobusowej. Mowa o trasie Warszawa Centralna - Giżycko, ze zmianą środka transportu w Olsztynie.

Chcąc dojechać do Ełku, również musimy się przesiąść w Olsztynie. Do stolicy Mazur dowiezie nas pociąg TLK. Istnieje także możliwość przesiadki na stacji Białystok Zielone Wzgórza i dojazdu do Ełku pociągiem Polregio.