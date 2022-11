Eksperci z Newcastle University i Flinders University ostrzegają, że w czasie gotowania, z nieprzywierającej, teflonowej powierzchni, mogą się uwalniać miliony niewidocznych gołym okiem cząstek.

"Musimy uważać przy wyborze kuchennych naczyń"

Jak stwierdzili eksperci, już jedno pęknięcie powłoki teflonu może uwolnić prawie 10 tys. takich cząstek.

- Nieprzywierający materiał - teflon - należy do rodziny związków o nazwie FAS. Biorąc pod uwagę, że PFAS budzą wiele obaw, teflonowe mikrocząstki w jedzeniu mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Wymagają one zbadania, ponieważ na temat tego zanieczyszczenia nie wiemy wiele - mówi dr Cheng Fang z University of Newcastle.

Jedna z przyczyn ograniczonego stanu wiedzy jest taka, że teflonowe cząstki relatywnie trudno jest wykryć w porównaniu do wielu innych tworzyw sztucznych. Badacze zalecają więc ostrożność. - Wyniki dają nam silne ostrzeżenie, że musimy uważać przy wyborze kuchennych naczyń, tak aby uniknąć zanieczyszczania żywności - zwraca uwagę jeden z badaczy, prof. Youhong Tang.

