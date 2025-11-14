Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku organizuje jak zwykle PWN. Jego wyniki wzbudzają wielkie zainteresowanie i nierzadko kontrowersje. W ubiegłym roku zwyciężyło słowo "sigma" oznaczające osobę odnoszącą sukcesy, pewną siebie i obdarzoną charyzmą. Jak wygląda tegoroczna finałowa piętnastka?

Młodzieżowe Słowo Roku 2025

Finałową piętnastkę Młodzieżowego Słowa Roku 2025 ogłoszono w czwartek, 13 listopada. Znalazły się na niej słowa, które świadczą nie tylko o kreatywności młodych ludzi, ale również o ogromnym wpływie internetu na ich codzienny język. "brainrot" na przykład odnosi się do bezmyślnego oglądania treści z TikToka i oznacza z angielskiego "gnicie mózgu.

Wśród propozycji jest wiele skrótów, idealnie sprawdzających się w korzystaniu z komunikatorów. Większość z nich odnosi się do form zapożyczonych z języka angielskiego, na przykład "fr" oznacza "naprawdę" i jest skrótem od angielskiego "for real".

Podobnie jest z wyrazem GOAT, który jest skróconą formą angielskiego "Greatest Of All Time". Oznacza mistrza w danej dziedzinie i kiedyś używany był głównie w kontekście sportowym. Najwięcej emocji wzbudza jednak "6 7", które dla niewtajemniczonych jest po prostu dwoma cyframi.

Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Finałowa piętnastka - lista

Finałowa piętnastka na Młodzieżowe Słowo Roku 2025 może niektórych nieco dezorientować. Dlatego zamieszczamy ją wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi każdego słowa:

6 7 (także: 67, 6-7, six seven, sześć siedem) - liczbowy idiom, który może być żartem, wyrazem radości, ekscytacji albo po prostu sygnałem podtrzymania rozmowy. Wywodzi się z utworu Skrilla "Doot Doot" i zdobył popularność m.in. dzięki memom z koszykarzem LaMelo Ballem; Brainrot - określenie na bezrefleksyjne pochłanianie rozrywkowych, często absurdalnych internetowych treści, zwłaszcza na - określenie na bezrefleksyjne pochłanianie rozrywkowych, często absurdalnych internetowych treści, zwłaszcza na TikToku . Pochodzi od angielskiego "brain rot", czyli "gnicie mózgu"; Bro - skrót od angielskiego "brother", oznacza kolegę, przyjaciela, ziomka. Fr - skrót od angielskiego "for real", oznacza "naprawdę". Używane potwierdzająco lub ironicznie; Freaky - coś dziwnego, lekko przerażającego, do opisu osoby ekscentrycznej; GOAT (także G.O.A.T., goated, goacik) - skrót od angielskiego "Greatest Of All Time", określa mistrza w swojej dziedzinie; Klasa - wyraz uznania i aprobaty; Lowkey - z angielskiego "trochę, nieco", używane do wyrażania powściągliwych, oszczędnych opinii lub uczuć; OKPA - zbitka słów "OK" i "pa", oznacza pożegnanie w przyjaznym tonie, brzmiące jak "okpa" lub "okejpa"; Skibidi - wyraz bez dosłownego znaczenia, emocjonalny wtręt podkreślający uznanie; Slay - z angielskiego "niszczyć, gromić", w slangu: "świetnie, doskonale, znakomicie"; Szacun - skrót od słowa "szacunek". Wyraża uznanie lub podziw; Szponcić/szpont - używane zarówno z dezaprobatą ("robić coś niewłaściwego, szkodliwego") jak i z uznaniem ("robić coś ciekawego, szalonego"). Może oznaczać "kombinować, intrygować" albo być synonimem zamieszania czy błędu; Tuff - pochodzi od angielskiego "tough", dosłownie "trudny, ciężki", jednak w młodzieżowym slangu znaczy raczej "atrakcyjny, imponujący, fajny"; Twin - z angielskiego, dosłownie "bliźniak". Osoba, z którą czuje się silną więź.

Na Młodzieżowe Słowo Roku można głosować na stronie PWN. Udział w głosowaniu wymaga podania adresu mailowego i przedziału wiekowego.

Kiedy poznamy wyniki?

W plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku można głosować do 30 listopada 2025, do godziny 23:00.

Jury plebiscytu tworzą językoznawcy: prof. dr hab. Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Ewa Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Bartek Chaciński, zastępca redaktora naczelnego "Polityki".

Wspiera ich zespół młodzieżowy z z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży oraz przedstawiciele PWN. Ostateczne wyniki poznamy w grudniu 2025.

Źródło: pwn.pl

