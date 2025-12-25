Taki świąteczny prezent zdarza się tylko raz na kilka lat. Los sprzedany w amerykańskim stanie Arkansas wzbogacił jego mieszkańca o niemal dwa miliardy dolarów.

Szczęśliwymi liczbami w środowym losowaniu okazały się: 4, 25, 31, 52 i 59, a Powerball to 19. To dopiero drugi raz, kiedy Arkansas wyłonił zwycięzcę popularnej loterii. Poprzednio miało to miejsce w 2010 roku.

Niemal 2 miliardy dolarów na święta. Wyniki loterii Powerball

Kumulacja loterii gwałtownie wzrosła po tym, jak jej poniedziałkowe losowanie nie wyłoniło zwycięzcy. Rosnąca sprzedaż losów sprawiła, że do wygrania było ostatecznie 1,817 miliarda dolarów. Dokładnie ta kwota przypadła jednemu z mieszkańców Arkansas.

Jak dotąd najwyższa nagroda w loterii Powerball padła w 2022 roku i wyniosła wówczas zawrotną kwotę 2,04 miliarda dolarów. Zwycięski los został kupiony w Kalifornii, a jego właściciel zdecydował się na jednorazową wypłatę w wysokości 997,6 mln dolarów.

Środowy zwycięzca ma obecnie dwie opcje odbioru nagrody. Pierwszą z nich jest jednorazowa wypłata gotówki w wysokości 834,9 mln dolarów, a drugą - rozłożenie jej na raty na najbliższe 29 lat.

Rekord na loterii w USA. "Niezwykła nagroda"

Jak mówił prezes Powerball Product Group Matt Strawn, szczęśliwy traf w loterii "to naprawdę niezwykła, zmieniająca życie nagroda". Tak zawrotna kwota padła jak dotąd w Wigilię Bożego Narodzenia tylko raz w 2011 roku.

Jak czytamy na stronie internetowej popularnej amerykańskiej loterii, szanse na wygraną w Powerball wynoszą 1 do 292,2 mln. Każdy zakupiony los kosztuje potencjalnych zwycięzców jedynie dwa dolary.

Udział w zabawie mogą wziąć mieszkańcy 45 amerykańskich stanów.

Źródło: Reuters, PAP

