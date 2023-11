To koniec marzeń o życiu na morzu dla pasażerów, którzy zdecydowali się na trzyletni inauguracyjny rejs Life at Sea Cruises. Choć już wcześniej pojawiały się problemy, wskutek których m.in. przekładano datę i miejsce wypłynięcia, teraz szansa na niezwykłą podróż zupełnie przepadła. Firma w końcu ostatecznie przyznała, że nie ma statku, a rejs zostaje odwołany. Pasażerowie są załamani, a wielu z nich przyznaje, że nie ma do czego wrócić - przed podróżą sprzedali oni domy, aby móc zapłacić za wycieczkę.