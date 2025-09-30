Miejsca w Polsce, które w urodziny odwiedzisz za darmo lub dużo taniej

Urodziny to czas celebracji, spędzony w gronie bliskich osób i tak, jak lubimy najbardziej. W tym dniu warto samemu zrobić sobie prezent, np. wybierając się w ciekawe miejsce. A jeśli możemy skorzystać z atrakcji za darmo, radość jest podwójna. Oto lista miejsc, które w urodziny odwiedzisz bezpłatnie lub z dużą zniżką.

Te miejsca odwiedzisz w urodziny za darmo lub z dużą zniżką
Położone na Górnym Śląsku Żory zapraszają do parku rozrywki Twinpigs. W dniu urodzin zupełnie za darmo, a skorzystasz tam z atrakcji stref tematycznych, takich jak Las Vegas, Hawaje czy indiańska wioska. Tutaj karuzele, małe zoo i park linowy nie są zarezerwowane tylko dla dzieci.

Dodatkowo możesz obejrzeć pokazy kaskaderskie rodem z Dzikiego Zachodu albo seans w kinie 5D. Pamiętaj tylko, żeby zabrać dokument poświadczającego datę urodzin.

Gdzie najlepiej spędzić urodziny, jeśli nie w strefie szczęścia i iluzji? Jest ona dostępna nieodpłatnie w dniu urodzin w Be Happy Museum. Pastelowe wnętrza i autorskie instalacje w postaci gigantycznych słodyczy, jednorożców czy tuneli światła będą idealnym tłem dla okolicznościowych zdjęć. Urodzinowe wyjście do Be Happy Museum możesz zaplanować w Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Zakopanem.

Co robić nad Bałtykiem? Wybrać się do Bałtyckiego Parku Miniatur w Międzyzdrojach

Jeśli celebrujesz urodziny nad morzem, to w Bałtyckim Parku Miniatur w Międzyzdrojach przespacerujesz się za darmo. W parku znajdziesz modele najciekawszych zabytków i latarni morskich w skali 1:25 pochodzących z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, Rosji, Litwy, Łotwy i Estonii. Ich historie z pasją opowiedzą przewodnicy.

    Kto powiedział, że w urodziny nie można się solidnie zmęczyć? Aktywne darmowe szaleństwo oferuje solenizantom Stacja Grawitacja. To park trampolin uzupełniony m.in. o park linowy, boisko do koszykówki z trampolinami i ścianki wspinaczkowe.

    Z bezpłatnego wejścia na dwie godziny można skorzystać w dniu urodzin, dzień przed lub dzień po urodzinach. Idealnym zwieńczeniem aktywności na trampolinach będzie wizyta w miejscowym bistro i chwila oddechu przy kawie, herbacie, kanapce lub deserze.

    Wodne szaleństwa za złotówkę w dniu urodzin

    Jeśli jesteś fanką lub fanem wodnych szaleństw, z pewnością ucieszy cię informacja, że w dniu urodzin odwiedzisz termy za jedynie złotówkę. Promocję oferują Termy Chochołowskie, Termy Szaflary i Termy Gorący Potok. Nie musisz rezerwować wizyty wcześniej. Wystarczy, że przy kasie pokażesz dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający twoją datę urodzenia (np. prawo jazdy, legitymację szkolną czy paszport). W tym dniu za złotówkę skorzystasz ze strefy basenowej bez limitu czasowego.

    Dodatkowo, w Termach Szaflary, po zakupie biletu do saun lub masażu z ofert specjalnych, otrzymasz podarunek-niespodziankę od firmy. Zamawiając z kolei deser w restauracji, obsługa obdaruje cię darmową kawą.

    Jeśli bliżej ci na Lubelszczyznę niż w góry, możesz skorzystać z oferty Chełmskiego Parku Wodnego. W dniu urodzin za jedynie złotówkę wejdziesz do strefy basenowej oraz saunarium. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument uprawniający do zniżki.

      Natomiast do Aqua Lublin, poza dokumentem tożsamości, warto zabrać również osobę towarzyszącą. W dniu urodzin zarówno solenizant, jak i jego towarzysz, skorzystają z atrakcji obiektu (m.in. basenu olimpijskiego, rwącej rzeki, zjeżdżalni i saunarium) z 50-proc. zniżką.

      W urodziny postaw na klasykę

      W Polsce i jej okolicach jest wiele miejsc oferujących darmowe lub tańsze wejście w dniu urodzin. Jeśli stawiasz na klasykę, warto rozejrzeć się, czy pobliskie restauracje przygotowały specjalne promocje dla solenizanta.

      Darmowego urodzinowego burgera oferuje np. restauracja American Burger w Jeleniej Górze. Idealnym zwieńczeniem twojego święta może być seans na wielkim ekranie. Poznańskie Kino Muza obdaruje cię w urodziny biletem na dowolny film z repertuaru tego dnia.

      Raport NIK krytycznie o Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Sasin: NIK pod rządami Banasia to skompromitowana instytucjaPolsat NewsPolsat News

