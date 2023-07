- Co się tutaj dzieje? - to była moja pierwsza myśl, gdy stanąłem na jednej z głównych ulic Neapolu. Wcześniej przed przyjazdem czytałem wiele opisów, że to miasto inne niż wszystkie. Albo się je kocha, albo nienawidzi. Nie sądziłem jednak, że kontrast do znanego mi wcześniej Rzymu będzie tak znaczny. Ruchliwa droga pełna była skuterów i samochodów, a kierowcy nie żałowali klaksonów - to jedna z charakterystycznych cech tego miasta. Dotarłem do samego serca Neapolu. Miejsca, w którym tuż obok zabytków kultury UNESCO można zobaczyć walące się budynki.

Wakacje 2023. Neapol i jego czerwone rogi

W Neapolu wszędzie zobaczymy rogi. Cornetto rosso portafortuna to breloki w kształcie czerwonych rogów, zapewniające szczęście i pomyślność. To, co przyniosą, zależy tak naprawdę od dnia i miejsca. Napis na jednym ze straganów twierdził, że rogi "chronią przed COVID-19". Takie talizmany dostaniemy nie tylko w Neapolu, ale także w całych południowych Włoszech. Dawniej wytwarzano je z koralowca, złota czy srebra. Teraz jednak króluje plastik.

Na ulicach Neapolu odczuwa się także obecność specyficznego "patrona". Dumnie spogląda na turystów, gdy lądują na lotnisku. Cicho towarzyszy podczas codziennych spacerów po ulicach. Słucha okrzyków, gdy przyjezdni zachwycają się smakiem tradycyjnej neapolitańskiej pizzy. Obecny jest również w porcie, gdzie ludzie ze wszystkich stron świata szukają chwili wytchnienia od zgiełku i spalin.

Wezuwiusz to wulkan, o którym słyszał chyba każdy, a już na pewno każdy, kto zna historię Pompejów, które 24 sierpnia 79 roku n.e. po jego wybuchu zniknęły z powierzchni Ziemi. Będąc w Neapolu, bez trudu możemy wybrać się na szczyt Wezuwiusza. Wystarczy krótki przejazd pociągiem, a później łatwa wyprawa na samą górę.

Zdjęcie Szczyt Wezuwiusza / The Dronaut/CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Neapol na wakacje. Tu działa się historia

Historyczne centrum Neapolu to jeden z największych takich obszarów w europejskich miastach. Spacerując po nim, nieustannie możemy odwiedzać kolejne zabytkowe kościoły, klasztory i pałace.

Jednym z takich znanych miejsc jest klasztor św. Klary, położony tuż obok słynnego kościoła Gesù Nuovo - on również wart jest zobaczenia. Sam klasztor to miejsce, które pozwoli nam uciec od zgiełku miasta.



To właśnie tutaj w ciszy i spokoju można przechadzać się pomiędzy cytrusowym drzewkami, jednocześnie wczuwając się w klimat klasztoru. To mistyczne miejsce.

Zdjęcie Neapol / 123RF/PICSEL

Muzeum Archeologiczne w Neapolu. Starożytny skarbiec

Muzeum Archeologiczne w Neapolu, to coś w rodzaju starożytnego skarbca i jedno z najbardziej znanych muzeów na świecie.

To właśnie tutaj zobaczymy bogate zbiory znalezisk odkrytych w pobliskich Pompejach i Herkulanum. Oba te miasta zniszczyła erupcja Wezuwiusza.

Jeśli planujemy odwiedzić ruiny starożytnych miast, wizyta w muzeum wydaje się obowiązkowa. Muzeum Archeologiczne w Neapolu ma też kolekcję zabytków rodziny Farnese z terenu Lacjum i Kampanii. Na miejscu zobaczymy między innymi klasyczne rzymskie rzeźby, będące kopią greckich dzieł sztuki.

Morskie okno na świat. Port w Neapolu

Sam w sobie port w Neapolu jest już miejscem niezwykłym. Przejdziemy się tutaj pięknym bulwarem, gdzie wzdłuż wybrzeża mieszczą się restauracje , serwujące świeże owoce morza i pizzę w stylu neapolitańskim. Z portu kursują promy, których celem jest kilka włoskich wysp.

Dostaniemy się stąd na Capri - wyspę cytryn i Procidię - uważaną za jedną z najbardziej malowniczych wysp, znaną z barwnej zabudowy. Zarówno Capri, jak i Procidia to dobry pomysł na jednodniową wycieczkę, bez konieczności rezerwacji drogich noclegów. Nocleg w Neapolu okaże się dużo tańszy niż na cieszącej się popularnością wśród turystów wyspie.

Zdjęcie Port w Neapolu. Stąd można wyruszyć promem na jednodniową wycieczkę na Capri / 123RF/PICSEL

Wakacje 2023. Jak dojechać do Neapolu?

Do Neapolu polecimy samolotem bezpośrednio z Warszawy i Krakowa. Na miejscu w łatwy sposób dostaniemy się do centrum miasta za pomocą komunikacji zbiorowej albo taksówką.

W mieście istnieje możliwość skorzystania z niecodziennej usługi, którą jest wzięcie taksówki dzielonej z innymi podróżnymi.

Neapol oferuje rozbudowaną bazę noclegową, w tym nie tylko hotele, ale też tanie hostele z pokojami wieloosobowymi. Niskobudżetowa podróż do stolicy Kampanii jest więc na wyciągnięcie ręki.

Adrian Wojtasik



