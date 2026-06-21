Spis treści: Czy można dostać mandat za koszenie trawy na własnej posesji? Mandat za hałas zwykle wynosi 500 zł, ale w sądzie grzywna może sięgnąć 5 tys. zł Podczas koszenia można narazić się także na karę za niszczenie zieleni Kiedy najlepiej kosić trawę, żeby uniknąć mandatu i konfliktów z sąsiadami?

Ryzyko interwencji rośnie wtedy, gdy kosiarka, podkaszarka albo dmuchawa do liści pracuje późnym wieczorem, w nocy lub przez długi czas pod oknami sąsiednich domów. Funkcjonariusze oceniają wtedy konkretną sytuację: godzinę, miejsce, długość prac i skalę uciążliwości.

Czy można dostać mandat za koszenie trawy na własnej posesji?

W Polsce nie obowiązuje ogólny zakaz koszenia trawy w niedziele i święta. Właściciel posesji może wykonywać prace ogrodowe także w te dni, pod warunkiem, że nie zakłóca spokoju sąsiadów. Samo uruchomienie kosiarki nie jest więc wykroczeniem.

Najczęstszą przyczynę sąsiedzkich sporów stanowi jednak hałas. Kosiarki spalinowe mogą generować dźwięk na poziomie nawet 90-100 decybeli, czyli porównywalny z hałasem ruchliwej ulicy, przejeżdżającego motocykla albo głośnym sprzętem budowlanym pracującym blisko domu. Jeśli koszenie odbywa się późnym wieczorem, w nocy albo w sposób szczególnie uciążliwy dla otoczenia, sąsiedzi mogą zadzwonić na policję lub straż miejską.

Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i osiedla domów jednorodzinnych często wpisują do regulaminów godziny prowadzenia głośnych prac, np. zakaz używania kosiarek, podkaszarek, pił czy dmuchaw do liści w niedzielne poranki albo w porze popołudniowego odpoczynku. Złamanie tych zasad zwykle nie wiąże się z wystawieniem mandatu, ale może stać się mocnym argumentem przy interwencji służb i zaostrzyć konflikt z sąsiadami.

Mandat za hałas zwykle wynosi 500 zł, ale w sądzie grzywna może sięgnąć 5 tys. zł

Przepisy nie oceniają samego koszenia, lecz jego skutki dla otoczenia. Podstawą ewentualnej odpowiedzialności może być art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń. Dotyczy on zakłócania spokoju, porządku publicznego oraz spoczynku nocnego.

Zgodnie z jego treścią osoba, która krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W zwykłych sąsiedzkich sprawach chodzi oczywiście głównie o grzywnę. Jeśli patrol uzna zgłoszenie za zasadne, sprawa może zakończyć się mandatem, zwykle do 500 zł.

W sytuacji, w której właściciel posesji odmówi jego przyjęcia albo sytuacja jest poważniejsza, sprawa może trafić do sądu. Grzywna orzekana przez sąd za wykroczenie może wynieść od 20 zł do 5000 zł, chyba że konkretny przepis przewiduje inne widełki.

Warto pamiętać także o art. 144 Kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że właściciel działki powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócają korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę.

Używanie kosiarki na własnej działce nie oznacza złamania prawa. Funkcjonariusze oceniają konkretną sytuację: godzinę rozpoczęcia prac, długość koszenia, natężenie hałasu, odległość od sąsiednich domów, zabudowę okolicy oraz reakcję osób mieszkających obok. Inaczej wygląda 20 minut koszenia w środku dnia, a inaczej godzina pracy spalinową kosiarką po 22:00 pod oknami sąsiada.

Najwięcej ryzyka pojawia się późnym wieczorem, w nocy i bardzo wcześnie rano. W Polsce za czas odpoczynku przyjmuje się najczęściej godziny od 22:00 do 6:00, choć Kodeks wykroczeń nie wpisuje tego przedziału wprost. W tym czasie hałas z urządzeń ogrodowych najłatwiej uznać za zakłócanie spoczynku nocnego. Dotyczy to zwłaszcza gęstej zabudowy, małych działek, osiedli szeregowych i miejsc, gdzie domy stoją kilka metrów od siebie.

Podczas koszenia można narazić się także na karę za niszczenie zieleni

Koszenie trawnika może zakończyć się prawnymi konsekwencjami również wtedy, gdy podczas prac uszkodzona zostanie zieleń znajdująca się na terenach publicznych. Dotyczy to m.in. o roślinności objętej ochroną, trawników należących do gminy, pasów zieleni przy drogach, krzewów czy młodych drzew rosnących przy chodnikach i ulicach.

Zgodnie z art. 144 § 1 Kodeksu wykroczeń za niszczenie lub uszkadzanie roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego grozi kara grzywny do 1000 zł albo nagana. Sąd może również orzec nawiązkę do 500 zł. Ten przepis obejmuje też m.in. niszczenie trawników i zieleńców w miejscach, które nie zostały przeznaczone do rekreacji przez zarządcę terenu.

W art. 144 § 2 Kodeksu wykroczeń jeszcze surowsze konsekwencje przewidziano za usuwanie, niszczenie lub uszkadzanie drzew i krzewów stanowiących zadrzewienie przydrożne albo ochronne, a także żywopłotu przydrożnego. Grozi za to areszt, ograniczenie wolności albo grzywna.

Kiedy najlepiej kosić trawę, żeby uniknąć mandatu i konfliktów z sąsiadami?

Głośne prace ogrodowe najlepiej planować w godzinach dziennych, gdy codzienna aktywność mieszkańców jest naturalnie większa. Rozsądnym przedziałem jest zwykle czas między 9:00 a 18:00, zwłaszcza w weekendy i dni wolne.

Na małych działkach i osiedlach szeregowych kosiarka pracuje często kilka metrów od okien sąsiada, tarasu albo pokoju dziecka, więc hałas szybciej staje się dokuczliwy. Duży trawnik najlepiej kosić etapami, zaczynając od części najbardziej oddalonej od sąsiednich domów.

W czasie suszy i upałów lepiej kosić rzadziej oraz ustawić ostrze wyżej. Bardzo krótkie cięcie osłabia trawę, odsłania glebę, przyspiesza jej przesychanie i sprawia, że murawa szybciej żółknie.

Coraz więcej miast i ogrodników zwraca uwagę także na przyrodę. W wielu europejskich miejscowościach odchodzi się od bardzo krótkiego i częstego koszenia każdego skrawka zieleni. Wyższa trawa lepiej chroni glebę przed nagrzewaniem, zatrzymuje więcej wilgoci i daje schronienie owadom. Nie trzeba od razu zamieniać całej działki w łąkę. Wystarczy zostawić mniej reprezentacyjny fragment ogrodu dłuższy, a część przy tarasie, ścieżce czy bramie kosić regularnie.





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