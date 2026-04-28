Majówkę tworzą dwa święta państwowe przypadające na początku miesiąca. W zależności od układu kalendarza długi weekend może być nieco dłuższy lub krótszy, szczególnie dla uczniów i osób pracujących w systemie od poniedziałku do piątku.

W tym roku majówka wypada mniej korzystnie niż rok temu i dla wielu Polaków będzie krótsza o jeden dzień w porównaniu z 2025 rokiem.

Majówka 2026. W jakie dni wypada?

Planowanie wypoczynku na początku maja to dla wielu Polaków niemal tradycja. Co prawda są to święta nieruchome, ale w zależności od tego w jakie dni wypadają, mogą "dać" nam nieco dłuższy lub krótszy weekend. Oto jak przedstawia się harmonogram majowych świąt:

1 maja (piątek) - Święto Pracy

Jest to pierwszy dzień ustawowo wolny od pracy. W Polsce celebrujemy go od 1950 roku jako wyraz solidarności z międzynarodowym ruchem robotniczym. Święto Pracy upamiętnia wydarzenia z Chicago z 1886 roku, kiedy robotnicy walczyli o godne warunki życia i wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy. Dziś to symbol ochrony praw pracowniczych na całym świecie.

Święto Pracy ma charakter międzynarodowy, dlatego 1 maja jest dniem wolnym nie tylko u nas, ale i w wielu innych zakątkach globu, m.in. Niemczech, Francji, Włoszech, Czechach, Słowacji, Belgii, Turcji czy też Litwie.

2 maja (sobota) - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Ten dzień tradycyjnie nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Święto zostało ustanowione w 2024 roku. Wybór nie był przypadkowy - 2 maja wypełnia lukę między świętami państwowymi.

Nawiązuje też do 2 maja 1945 roku, kiedy polscy żołnierze zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Tego samego dnia świętujemy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

3 maja (niedziela) - Święto Narodowe Trzeciego Maja

Ten dzień to najważniejszy punkt majowego kalendarza, upamiętniający uchwalenie Konstytucji z 1791 roku - pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej ustawy zasadniczej.

Dokument ten wprowadzał trójpodział władzy i znosił liberum veto. Poza tym ograniczył władzę szlachty a wzmocnił pozycję mieszczaństwa i chłopów. Konsytuacja miała być próbą ratowania Rzeczypospolitej przed rozbiorami.

Święto 3 maja ustanowiono niemal natychmiast po uchwaleniu dokumentu, jednak nie można go było obchodzić w czasie zaborów. Dopiero w 1919 roku ponownie je przywrócono, jednak nie na długo. W 1951 oficjalnie je zniesiono ustawą o dniach wolnych od pracy. Do kalendarza powróciło w 1990 roku.

Majówka 2026. Czy za 3 maja pracodawca oddaje wolne?

Czy za 3 maja pracodawca oddaje wolne? Nie, pracodawca nie ma obowiązku oddawać dnia wolnego za 3 maja. Zgodnie z polskim Kodeksem pracy (Art. 130 § 2) jeśli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, pracodawca musi oddać pracownikowi inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Z kolei, jeśli święto przypada w niedzielę (tak jak 3 maja w tym roku), pracodawca nie ma obowiązku oddawania dodatkowego dnia wolnego.

W 2025 roku 3 maja wypadło w sobotę, dlatego też wiele osób mogło liczyć na dzień wolny również 2 maja, co dawało czterodniowy weekend. W tym roku taka sytuacja się nie powtórzy.

Majówka 2026. Ile dni wolnego?

W 2026 roku ze względu na układ kalendarza, większość z nas musi przygotować się na 3 dni nieprzerwanego wypoczynku. Długi weekend obejmuje dni od 1 do 3 maja (piątek, sobota, niedziela). Dzieci i młodzież szkolna również mają zapewnione 3 dni wolnego.

Warto jednak śledzić komunikaty placówek - wiele szkół decyduje się na wykorzystanie tzw. dni dyrektorskich (np. w czwartek 30 kwietnia), co może realnie wydłużyć przerwę od nauki. Dodatkowo 4 maja startują matury, co oznacza trzy dni wolnego dla uczniów młodszych klas szkół średnich.

Osoby pracujące w systemie od poniedziałku do piątku zyskują standardowy, trzydniowy weekend bez konieczności brania urlopu. W 2026 roku kalendarz nie jest tak łaskawy jak poprzednio, dlatego ewentualne wydłużenie majówki zależy wyłącznie od indywidualnych planów urlopowych lub decyzji dyrekcji szkół.

