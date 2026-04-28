Majówka 2026. Dla wielu Polaków będzie krótsza o jeden dzień niż rok temu
Majówka 2026 zapowiada się mniej korzystnie niż rok temu. Układ kalendarza nie sprzyja osobom liczącym na bardzo długi weekend, ponieważ Święto Pracy wypada pod koniec tygodnia, a Święto Narodowe Trzeciego Maja przypada na niedzielę. Czy można liczyć na "oddanie dnia" za 3 maja? Ile wolnego otrzymają uczniowie i pracownicy?
Majówkę tworzą dwa święta państwowe przypadające na początku miesiąca. W zależności od układu kalendarza długi weekend może być nieco dłuższy lub krótszy, szczególnie dla uczniów i osób pracujących w systemie od poniedziałku do piątku.
W tym roku majówka wypada mniej korzystnie niż rok temu i dla wielu Polaków będzie krótsza o jeden dzień w porównaniu z 2025 rokiem.
Majówka 2026. W jakie dni wypada?
Planowanie wypoczynku na początku maja to dla wielu Polaków niemal tradycja. Co prawda są to święta nieruchome, ale w zależności od tego w jakie dni wypadają, mogą "dać" nam nieco dłuższy lub krótszy weekend. Oto jak przedstawia się harmonogram majowych świąt:
1 maja (piątek) - Święto Pracy
Jest to pierwszy dzień ustawowo wolny od pracy. W Polsce celebrujemy go od 1950 roku jako wyraz solidarności z międzynarodowym ruchem robotniczym. Święto Pracy upamiętnia wydarzenia z Chicago z 1886 roku, kiedy robotnicy walczyli o godne warunki życia i wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy. Dziś to symbol ochrony praw pracowniczych na całym świecie.
Święto Pracy ma charakter międzynarodowy, dlatego 1 maja jest dniem wolnym nie tylko u nas, ale i w wielu innych zakątkach globu, m.in. Niemczech, Francji, Włoszech, Czechach, Słowacji, Belgii, Turcji czy też Litwie.
2 maja (sobota) - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Ten dzień tradycyjnie nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Święto zostało ustanowione w 2024 roku. Wybór nie był przypadkowy - 2 maja wypełnia lukę między świętami państwowymi.
Nawiązuje też do 2 maja 1945 roku, kiedy polscy żołnierze zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Tego samego dnia świętujemy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
3 maja (niedziela) - Święto Narodowe Trzeciego Maja
Ten dzień to najważniejszy punkt majowego kalendarza, upamiętniający uchwalenie Konstytucji z 1791 roku - pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej ustawy zasadniczej.
Dokument ten wprowadzał trójpodział władzy i znosił liberum veto. Poza tym ograniczył władzę szlachty a wzmocnił pozycję mieszczaństwa i chłopów. Konsytuacja miała być próbą ratowania Rzeczypospolitej przed rozbiorami.
Święto 3 maja ustanowiono niemal natychmiast po uchwaleniu dokumentu, jednak nie można go było obchodzić w czasie zaborów. Dopiero w 1919 roku ponownie je przywrócono, jednak nie na długo. W 1951 oficjalnie je zniesiono ustawą o dniach wolnych od pracy. Do kalendarza powróciło w 1990 roku.
Majówka 2026. Czy za 3 maja pracodawca oddaje wolne?
Czy za 3 maja pracodawca oddaje wolne? Nie, pracodawca nie ma obowiązku oddawać dnia wolnego za 3 maja. Zgodnie z polskim Kodeksem pracy (Art. 130 § 2) jeśli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, pracodawca musi oddać pracownikowi inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.
Z kolei, jeśli święto przypada w niedzielę (tak jak 3 maja w tym roku), pracodawca nie ma obowiązku oddawania dodatkowego dnia wolnego.
W 2025 roku 3 maja wypadło w sobotę, dlatego też wiele osób mogło liczyć na dzień wolny również 2 maja, co dawało czterodniowy weekend. W tym roku taka sytuacja się nie powtórzy.
Majówka 2026. Ile dni wolnego?
W 2026 roku ze względu na układ kalendarza, większość z nas musi przygotować się na 3 dni nieprzerwanego wypoczynku. Długi weekend obejmuje dni od 1 do 3 maja (piątek, sobota, niedziela). Dzieci i młodzież szkolna również mają zapewnione 3 dni wolnego.
Warto jednak śledzić komunikaty placówek - wiele szkół decyduje się na wykorzystanie tzw. dni dyrektorskich (np. w czwartek 30 kwietnia), co może realnie wydłużyć przerwę od nauki. Dodatkowo 4 maja startują matury, co oznacza trzy dni wolnego dla uczniów młodszych klas szkół średnich.
Osoby pracujące w systemie od poniedziałku do piątku zyskują standardowy, trzydniowy weekend bez konieczności brania urlopu. W 2026 roku kalendarz nie jest tak łaskawy jak poprzednio, dlatego ewentualne wydłużenie majówki zależy wyłącznie od indywidualnych planów urlopowych lub decyzji dyrekcji szkół.