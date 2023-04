Zamki, jakie znamy dziś , powstawały w Polsce od XIII wieku. Wiele drewnianych grodów przeszło wtedy przebudowę.

Wiele zamków umiejscowionych w różnych częściach Polski ma ciekawą historię. Które z nich warto odwiedzić w majówkę?

Majówka 2023. Zamek Królewski na Wawelu. Zobacz siedzibę władców Polski

Zdjęcie Zamek Królewski na Wawelu. / Artur Barbarowski/East News / East News

Zestawienie otwiera Zamek Królewski na Wawelu. Siedziba polskich królów mieści się w stolicy Małopolski Krakowie, który był formalną stolicą Polski do 1795 roku. Na terenie kompleksu zamkowego znajduje się wiele interesujących wystaw. Można zobaczyć między innymi miecz Szczerbiec - jeden z najcenniejszych polskich zabytków, który jest jedynym zachowanym insygnium koronacyjnym dynastii Piastów.

Zamek Królewski na Wawelu będzie otwarty dla turystów również w majówkę. 1. maja wystawy będą czynne od 9:30 do 17:00. Zwiedzający będą mogli zobaczyć między innymi: Zbrojownię, Skarbiec Koronny, Reprezentacyjne Komnaty Królewskie czy Prywatne Apartamenty Królewskie. Wzgórze wawelskie pozostanie otwarte do godziny 19:00. Jak kształtują się ceny? Turyści będą musieli zapłacić, w zależności od konkretnej atrakcji i rodzaju biletu (ulgowy, normalny) od 10 zł do 35 zł.

Majówka 2023. Zamek w Malborku. Największy na świecie zamek z cegieł

Zdjęcie Zamek w Malborku. / Stanisław Bielski/Reporter / East News

Kolejnym zamkiem, jednym z najpopularniejszych w Polsce, jest zamek w Malborku (woj. pomorskie). Został wzniesiony przez zakon krzyżacki - jego budowa rozpoczęła się w XIII wieku. Co ciekawe, jest to największa ceglana budowla tego typu na świecie.

Zwiedzanie Zamku w Malborku odbywa się trasą zieloną (czynnej od 17:15 do 20:00 - ostatnie wejście o godzinie 18:30) i historycznej (czynnej od 9:00 do 19:00 - ostatnie wejście o godzinie 17:00). Trasa zielona obejmuje: część Przedzamcza, dziedzińce Zamku Średniego i Wysokiego, kaplicę św. Anny, fosy, międzymurze, tarasy wraz z ogrodem. Jest także trasa historyczna, która przebiega przez tereny zamkowe i wnętrza historyczno-wystawowe.

Koszt zwiedzania trasą zieloną dla turystów indywidualnych wynosi 40 zł (bilet normalny) i 30 zł (bilet ulgowy). Natomiast cena zwiedzania trasą historyczną to 80 zł (bilet normalny) i 60 zł (bilet ulgowy).

Zamek Czocha. Nawiedzona warownia z budzącą grozę salą tortur

Zdjęcie Zamek Czocha. / Piotr Dziurman/REPORTER / East News

Zamek Czocha jest położony w miejscowości Sucha na Dolnym Śląsku. Był obronną warownią graniczną, a jego budowę ukończono w 1247 roku. Zamek słynie z podziemnych przejść, imponującej Sali Bibliotecznej, Komnaty Książęcej oraz Wieży Widokowej. Duże emocje budzi również Sala Tortur. Legenda głosi, że zamek nawiedzają duchy.

Dzienne zwiedzanie Zamku Czocha jest możliwe od godziny 10:00 do 18:15 (ostatnie wejście o godzinie 17:00). Koszt standardowych biletów wynosi 35 zł (za bilet normalny) i 27 zł (za bilet ulgowy).

Zamek Książ. Zobacz niezwykły zamek i palmiarnię

Zdjęcie Zamek Książ. / Mateusz Birecki/REPORTER / East News

Zamek Książ to majestatyczny kompleks zamkowy usytuowany w dzielnicy Książ w Wałbrzychu. Legenda głosi, że pierwsza warownia w tym miejscu została wybudowana w połowie X wieku przez rycerza Funkensteina. Oficjalną datą powstania tego trzeciego co do wielkości zamku w Polsce jest rok 1292. Zwiedzający mają możliwość zobaczenia między innymi komnat oraz palmiarni.

Pod zamkiem znajdują się tajemnicze podziemne wyrobiska, które w czasie ostatniej wojny zbudowali Niemcy. Ich przeznaczenie wciąż budzi emocje, a labirynt jest udostępniony do zwiedzania.

Odwiedzający będą mogli zwiedzać Zamek Książ w majówkę w godzinach od 9:00 do 19:00. Na terenie kompleksu zaplanowano wtedy Festiwal Kwiatów i Sztuki.

Ceny biletów obejmujących wstęp na festiwal oraz na zamek wynoszą 65 zł (bilet normalny), 60 zł (bilet normalny po godzinie 16:00) i 57 zł (bilet ulgowy przed i po godzinie 16:00).

Zamek Ogrodzieniec. Położony nieopodal Szlaku Orlich Gniazd czeka na turystów

Zdjęcie Zamek Ogrodzieniec. / Stanisław Bielski/Reporter / East News

Ruiny Zamku Ogrodzieniec są usytuowane na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w woj. śląskim. Budowla została wzniesiona na przełomie XIV i XV wieku. W trakcie majówki będzie można nie tylko zwiedzać zamkowe ruiny, ale również zobaczyć między innymi pokazy konne i sokolnicze. Zamku leży na Szlaku Orlich Gniazd, na który składa się więcej podobnych warowni.

Ciekawostką jest fakt, że na Zamku Ogrodzieniec kręcone były niektóre sceny z serialu "Wiedźmin" Netflixa.

Zamek Ogrodzieniec można zwiedzać w godzinach od 9:00 do 19:00. Bilety kosztują 25 zł (bilet normalny) i 18 zł (bilet ulgowy).

Zamek Krzyżtopór. Ruiny XVII-wiecznego zamku i obozowisko rycerskie

Zdjęcie Ruiny Zamku Krzyżtopór. / Mateusz Grochocki / East News

Zamek Krzyżtopór powstał w XVII wieku i przez wiele lat stanowił rezydencję pałacową. Położony jest w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Zamek, a właściwie jego ruiny, był wykorzystywany jako sceneria w wielu filmach, m.in. “Przyjaciel Wesołego Diabła" z 1986 roku w reżyserii Jerzego Łukaszewicza.

W czasie majówki turyści będą mogli uczestniczyć w zorganizowanym obozowisku rycerskim z licznymi atrakcjami (muzyka na żywo, wystawa broni czy przymierzalnia strojów i zbroi).

Zamek Krzyżtopór jest otwarty dla zwiedzających od godziny 8:00 do 20:00. Ceny biletów wynoszą 18 zł (bilet normalny) i 15 zł (bilet ulgowy).

