- Badania, które już istnieją, mocno sugerują, że psylocybina pomaga - mówi Mikael Tiger, profesor nadzwyczajny w Karolinska Institutet, cytowany przez szwedzkiego nadawcę publicznego SVT.

W szwedzkim badaniu przebadano dwie grupy pacjentów chorujących na depresję. Jedna grupa przeszła przez psychoterapię i otrzymała placebo, a druga grupa - terapię w połączeniu z syntetyczną psylocybiną.

- Istnieje pogląd, że psylocybina zwiększa liczbę synaps w mózgu - mówi Mikael Tiger.

Jak podkreśla SVT, stosowanie psychodelików w leczeniu depresji nie jest niczym nowym, ale też nie jest całkowicie bezproblemowe. Na przełomie roku naukowcy zamierzają opublikować szczegółowe wyniki badań.

Psylocybina: Czym jest?

Psylocybina (4-PO-DMT) to organiczny związek chemiczny z grupy tryptamin, alkaloid o właściwościach psychodelicznych i substancja o działaniu psychoaktywnym pochodzenia naturalnego. Jest obecna w wielu gatunkach grzybów psylocybinowych.

W Europie rośnie kilka gatunków grzybów halucynogennych. To: Psilocybe azurescens (cechuje się największą ilością substancji psychoaktywnych), łysiczka siniejąca, łysiczka czeska i łysiczka lancetowata.

Substancja 4-PO-DMT, obok LSD, od którego jest znacznie słabsza, to najbardziej popularny i najczęściej używany psychodelik. W większości krajów wpisana została na listę nielegalnych środków psychoaktywnych. W Polsce również spożywanie grzybów halucynogennych, z uwagi na ich działanie odurzające, jest nielegalne. Psylocybina jest legalnie wykorzystywana w Polsce wyłącznie do celów naukowych.

Jak działa psylocybina?

Zażywanie psylocybiny oznacza dobry nastrój i chęć zabawy, zmianę percepcji zmysłowej i uczucie euforii, poczucie przypływu energii i motywacji. Ponadto substancja wywołuje halucynacje wzrokowe i słuchowe oraz głębokie zmiany świadomości - doznania psychodeliczne, transcendentne, mistyczne, medytacyjne, religijne. Te pojawiają się do kilku godzin po spożyciu. Pierwsze efekty są odczuwane do 40 minut od konsumpcji substancji, a jej działanie trwa do sześciu godzin.

Psylocybina może wykazywać nie tylko działanie pozytywne. Jej spożycie oznacza ryzyko pojawienia się objawów negatywnych i silnych efektów psychodelicznych.

Psylocybina: Efekty uboczne

Negatywne skutki spożywania substancji to m.in.: wymioty, nudności i biegunki, rozszerzenie źrenic, dreszcze, dezorientacja, zagubienie, zaburzenia psychomotoryczne, utrata zdolności mówienia lub ruchu,osłabienie, zawroty głowy, utrata przytomności, problemy z pamięcią i koncentracją.



Psylocybina zaostrza także objawy związane z problemami zdrowia psychicznego, zwiększa ryzyko wystąpienia psychozy, paranoi i napadów paniki.