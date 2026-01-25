Był rok 2019, kiedy Lufthansa Airlines dostrzegły potencjał w nadgryzionych zębem czasu częściach wyposażenia swoich samolotów. Pasy, kamizelki, poszycie, a nawet okna Airbusa A340-600 zyskały drugie życie.

We współpracy z projektantami i ekspertami ds. recyklingu, przewoźnik zamienił je na wysokiej jakości produkty inspirowane lotnictwem. I tak oto do sprzedaży weszły stoliki kawowe wykonane z samolotowych klap, barek ścienny z kultowych okien maszyny czy brelok do kluczy z aluminiowego poszycia samolotu. Rok później solidarnością z Airbusem 340-600 wykazał się Airbus 320.

- Każdy egzemplarz ma swoją historię, przeleciał dziesiątki tysięcy kilometrów i przetrwał burze, pioruny i gradobicie - powiedział ówczesny zastępca szefa floty A320.

Ceny… poszybowały?

Wiele z tych przedmiotów to egzemplarze unikatowe, co zresztą odzwierciedlają ich ceny.

Za stolik kawowy trzeba zapłacić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, z kolei koszt barków ściennych wynosi ponad 6000 zł. Są też elementy, z których powstały przedmioty codziennego użytku, jak np. sakwy do rowerów z kamizelek ratunkowych czy teczki i plecaki z koców klasy biznes oraz pokrowców na zagłówki.

Pasjonaci lotnictwa z pewności zwrócą uwagę na fakt, że widnieje na nich nieużywane dziś logo Lufthansy.

W sumie recyklingowi zostało poddanych 92 proc. samolotu, który w momencie debiutu był najdłuższym pasażerskim samolotem świata.

Jakość pierwsza klasa

Przedstawiciele Lufthansy zapewniają, że ich samoloty są pełne elementów wykonanych z najwyższej klasy surowców - od wyposażenia kabiny aż po zewnętrzne poszycie.

Ich ponowne wykorzystanie to nie tylko designerskie produkty, ale też ukłon w stronę środowiska. Nic zatem dziwnego, że przewoźnik zdecydował się na drugą edycję Lufthansa Upcycling Collection.

Swój udział w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju miała też Lufthansa Cargo, której kontenery cargo zyskały drugie życie w postaci wieszaków na ubrania, wazonów czy toreb.

Za tę kolekcję, wraz z Frankfurckim Instytutem Recyklingu, Ekologii i Designu (IRED), spółka została nagrodzona podczas ceremonii German Design Awards w kategorii "Excellent Product Design - Lifestyle and Fashion" ("Doskonały projekt produktu - styl życia i moda").

Zostań współwłaścicielem Airbusa

Wyjątkowe gadżety z części samolotu są na wyciągnięcie ręki - oferuje je sklep internetowy Lufthansa WorldShop. Warto dodać, że w ofercie są też przedmioty wykonane z samolotów linii SWISS, która od 20 lat jest częścią grupy Lufthansa.

To prawdziwa gratka nie tylko dla miłośników awiacji, ale też podróży. Dzięki oryginalnemu wyposażeniu swoich czterech kątów czy eleganckim gadżetom, pasażerowie mogą wrócić pamięcią do wyprawy, która swój początek miała w przestworzach.

