Larwy chrząszcza dodane do katalogu "nowej żywności"

Rada UE podjęła we wtorek decyzję o wpisaniu larwy chrząszcza mącznika młynarka (Tenebrio molitor) do katalogu produktów "nowej żywności". Suszone żółte robaki mogą być wkrótce dostępne w sklepach w całości, bądź w postaci sproszkowanej, jako składnik makaronu, ciastek czy ekologicznych kotletów.

Wtorkowa decyzja Rady to konsekwencja oceny przeprowadzonej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Uznał on w styczniu br., że larwy są bogatym źródłem białka, tłuszczu i błonnika, czyli mogą służyć za "zrównoważone źródło pożywienia o niskiej emisji dwutlenku węgla".

Ekologiczny "delikates" nie jest jednak wskazany dla wszystkich. U osób uczulonych na krewetki i roztocza może on wywołać reakcję alergiczną.



Mącznik młynarek to chrząszcz z rodziny czarnuchowatych. Jego larwy osiągają rozmiar do 30 mm. Specjał z jadłospisów przyszłości sam występuje zazwyczaj w produktach żywnościowych - np. w niehigienicznie utrzymywanych magazynach zboża i mąki.



Termin "nowa żywność" (novel food) w unijnym żargonie oznacza produkty, które nie były stosowane na szeroką skalę w UE w celach konsumpcyjnych przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 r.

Może to być np. żywność nowoopracowana lub "innowacyjna" bądź też wyprodukowana z zastosowaniem nowych technologii i procesów produkcji. Do nowej żywności zalicza się również tradycyjną żywność pochodzącą z państw trzecich, tj. spożywaną poza obszarem Unii Europejskiej, która nie została wprowadzona do obrotu na rynek unijny na masową skalę.



Katalog "nowej żywności" prowadzi Komisja Europejska. Larwa mącznika młynarka jest pierwszym owadem w tym zestawieniu.