La Palma. Wyspa się powiększa. Lawa z wulkanu dotarła do oceanu [ZDJĘCIA]

Wulkan Cumbre Vieja na wyspie La Palma wybuchł 19 września. Od tego czasu zmusił już do ewakuacji kilka tysięcy osób oraz zniszczył setki domów.

Wulkan zaskoczył wulkanologów. Odnotowali oni, że od poniedziałkowego popołudnia jego erupcja jest nietypowa, gdyż wulkan emituje fale grawitacyjne.

Dodatkowo wydostająca się z niego magma stała się bardziej płynna i przypomina lawę z wulkanów na Hawajach.

Zdjęcie La Palma. Wulkan wybuchł 19 września

Wypływająca z krateru lawa spustoszyła także kilka plantacji bananów.

Zdjęcie La Palma. Lawa dotarła do oceanu

Po dziewięciu dniach lawa dotarła do Oceanu Atlantyckiego.

Mieszkańcy, którzy jeszcze pozostali na La Palma, zostali poinstruowani, by zostać w domach. Władze obawiają się szkodliwego działania potencjalnie trujących gazów, które mogą powstawać przy zetknięciu lawy z wodą morską.

Zdjęcie La Palma. Wyspa się powiększa. Lawa dotarła do oceanu / AFP

Nad wybrzeżem wyspy La Palma unosi się gęsta, ciemna chmura - podaje agencja Reutera, powołując się na naocznych świadków.

Dostająca się do oceanu lawa powiększa powierzchnię wyspy La Palma. Z wstępnych szacunków to już kilkaset dodatkowych akrów (1 akt to około 40 arów).

Erupcja wulkanu spowodowała podniesienie się wyspy La Palma już o 25 cm.

Zdjęcie La Palma. Wyspa się powiększa. Lawa dotarła do oceanu / AFP

Naukowcy, bazując na poprzednich erupcjach, prognozują, że Cumbre Vieja na La Palma może być aktywny jeszcze przez kilka miesięcy.

Zdjęcie La Palma. Wyspa się powiększa. Lawa dotarła do oceanu / AFP