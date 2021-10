La Palma. Strach przed wulkanem i kolejne ewakuacje. Nadal trzęsie się ziemia

Nauka Wirus RSV. Niespotykana fala infekcji. Jakie objawy u dzieci?

Nakaz ewakuacji dotyczy mieszkańców La Laguna.



"Dostaliśmy nakaz, by ewakuować kolejny obszar. Lawa wolno posuwa się naprzód. Ludzie powinni mieć czas, by zabrać swoje dokumenty, rzeczy osobiste i wszystko, co ma dla nich wartość" - powiedział Miguel Angel Morcuende.

Trzęsienia ziemi na La Palmie

Na La Palmie nieustannie trzęsie się ziemia. Według Hiszpańskiego Instytutu Geologicznego we wtorek zanotowano 64 wstrząsy sejsmiczne. Najsilniejszy miał 4,1 stopnia w skali Richtera.

Lotnisko na La Palmie pozostaje otwarte, jednak we wtorek odwołano 11 lotów, a inne były opóźnione.

Także we wtorek władze zniosły lockdown, który nałożono po tym, jak dwie wioski - El Paso i Los Llanos de Aridane- zostały kompletnie przykryte chmurą pyłu. Stan zagrożenia wywołała lawa, która dotarła do fabryki cementu. Spalanie materiałów składowanych w obiekcie doprowadziło do powstania toksycznych oparów. W efekcie okoliczni mieszkańcy zostali poinstruowani do pozostania w domach, zamknięcia okien i włączenia klimatyzacji.

La Palma. Ogromne zniszczenia

Od 19 września lawa zniszczyła już prawie 600 hektarów powierzchni wyspy La Palma, plantacje bananów i awokado oraz prawie 1200 budynków mieszkalnych.

Ewakuowano około 6700 osób. Populacja La Palmy wynosi 83 tysiące.



