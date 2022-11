1. "Nasza planeta"

Brytyjski miniserial dokumentalny "Nasza planeta" opowiada o cudach natury, różnorodności biologicznej i najbardziej wyjątkowych zakątkach Ziemi. Narratorem ośmiu odcinków jest David Attenborough - ceniony na całym świecie popularyzator wiedzy przyrodniczej. Nad zdjęciami do serialu pracowano na wszystkich kontynentach aż przez 4 lata. Ponad 600 członków ekipy filmowej odwiedziło 50 państw, aby wspólnie nagrać materiał o długości ponad 3500 dni zdjęciowych.



Kamerom udało się uchwycić fascynujące zachowania zwierząt, zależności między poszczególnymi gatunkami oraz nadzwyczajne krajobrazy. Serial pozwala poznać życie, jakie toczy się w morzach głębokich i przybrzeżnych, wodach słodkich, lasach, dżunglach oraz na obszarach podbiegunowych, pustyniach i stepach. Ten ambitny projekt przypomina dokumentalne arcydzieła BBC, takie jak "Planeta Ziemia" czy "Błękitna Planeta". Serial Netflixa podąża tymi samymi ścieżkami narracji.



Twórcy serialu "Nasza planeta" chcieli zarówno zachwycić widzów pięknem naszej planety, jak i ostrzec ich przed tym, jak zmiany klimatyczne niekorzystnie wpływają na życie na Ziemi. Dokument ukazuje, jak przez nieświadome działania ludzi nasz piękny i różnorodny (a zarazem bardzo kruchy) świat może w każdej chwili zniknąć.



Zdjęcie Nasza planeta / materiały prasowe

2. "Miasto pingwinów"

Akcja serialu dokumentalnego "Miasto pingwinów" rozgrywa się w południowoafrykańskim mieście, w którym osiedliło się stado pingwinów. Gatunek ten przystosował się do upałów i przebywania na piaszczystym, skąpanym w słońcu wybrzeżu. Do dziś badaczy zadziwia to, że pingwiny zadomowiły się na przedmieściach Kapsztadu mimo niskiego poziomu tamtejszych wód. Niestety gatunek jest zagrożony, ponieważ musi konkurować o pożywienie z fokami i rybakami.



Osiem odcinków "Miasta pingwinów" przybliża życie i obyczaje afrykańskich nielotów, których głównym celem jest znalezienie partnera i spłodzenie potomstwa, aby nie wyginąć. Serial zapewnia świetną rozrywkę: lekka i humorystyczna narracja o poczynaniach uroczych bohaterów sprawia, że widzowie czują się jakby oglądali przyjemną w odbiorze, a zarazem nie pozbawioną emocji i wzruszeń komedię. Dodatkową zaletą produkcji są piękne zdjęcia oraz głos znanego komika Pattona Oswalta, który wystąpił w roli narratora.

3. "Tajemnice zwierzaków domowych"

W polskiej ofercie Netflixa znajduje się też miniserial "Tajemnice zwierzaków domowych", który przedstawia najnowsze odkrycia naukowe na temat zwierzęcych zmysłów i umiejętności. Kolejne odcinki poświęcone są takim zagadnieniom jak inteligencja, komunikacja i zdolności sportowe psów, kotów i innych pupili zamieszkujących w naszych domach.



Serial pokazuje też, jak zwierzęta domowe odnajdują się w różnych miastach, m.in. w dużych metropoliach takich jak Nowy Jork.



"Tajemnice zwierzaków domowych" to unikatowa i ciepła opowieść o relacjach między ludźmi a zwierzętami, którą z przyjemnością można obejrzeć w rodzinnym gronie. Przedstawione przez twórców fakty sprawiają, że można zachwycić się tym, jakimi złożonymi istotami są nasi pupile. Ponadto po seansie serialu widzowie będą mieli znacznie większą wiedzę o tym, jak ich zwierzaki postrzegają rzeczywistość, co jest pomocne w codziennej opiece nad nimi.

4. "Tales by Light"

Stworzona przez National Geographic i Canon seria dokumentalna "Tales by Light" bada wspaniałość i bogactwo naszej planety oczami kilku wybranych fotografów. Każdemu z artystów poświęcono jeden odcinek. Zaangażowani w projekt fotografowie różnią się nie tylko stylem robienia zdjęć, lecz także upodobaniami do konkretnego rodzaju przyrodniczych obiektów. Część z nich z zamiłowaniem fotografuje krajobrazy, pozostali wolą śledzić z aparatem dzikie zwierzęta lub życie podwodne. Niektórzy z nich lubują się w tzw. fotografii przygodowej. Łączy ich natomiast to, że zależy im nie tylko na stworzeniu ładnych zdjęć, lecz przede wszystkim na opowiadaniu historii za pomocą obrazów.



Twórcy serialu "Tales by Light" podążają z kamerą za fotografami, którzy wyjaśniają, jakie ujęcie chcą zdobyć, jak planują to zrobić oraz co ono dla nich oznacza. W ten sposób produkcja pokazuje, że powszechna praktyka robienia zdjęć jest prawdziwą sztuką. Oglądanie poświęceń, do których gotowi są fotografowie, aby zrobić idealne ujęcie, zapiera dech w piersiach. Ich zdjęcia podkreślają przytłaczającą moc Matki Natury oraz ukazują nieistotność człowieka wobec sił i piękna przyrody. Serial przypadnie do gustu miłośnikom fotografii i imponujących wizualnie filmowych obrazów.

5. "Gniew Ziemi"

"Gniew Ziemi" to jeden z najnowszych seriali dokumentalnych Netflixa, który swoją premierę miał w ostatnim tygodniu października. Produkcja składa się z czterech odcinków. W każdym z nich łowcy burz, ofiary kataklizmów i ratownicy opowiadają o wstrząsających przeżyciach, jakich doświadczyli w trakcie różnych klęsk żywiołowych. Poszczególne odcinki zaczynają się od porywającego wprowadzenia, czyli surowego materiału z kamer filmowych, które uchwyciły dramatyczne wydarzenia rozgrywające się w trakcie wybuchów wulkanów, tornad, trzęsień ziemi i huraganów. Następnie widzowie zapoznają się z opowieściami ocalałych świadków katastrof naturalnych oraz ekspertów w dziedzinie ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.



"Gniew Ziemi" wyróżnia się przystępnością dla laików w poruszanym temacie. Dogłębnym i łatwym w zrozumieniu wyjaśnieniom źródeł klęsk żywiołowych towarzyszą estetyczne, czytelne grafiki, przedstawiające diagramy, wykresy i mapy. Mimo tego, że serial opowiada o wielu tragediach, stanowi on przyjemną wizualnie serię, która jest ważnym głosem w dyskusji na temat konsekwencji zmian klimatu w różnych częściach świata.