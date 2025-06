Niebieska Karta to ważna procedura, której głównym celem jest pomoc ofiarom przemocy domowej i zapewnienie im bezpieczeństwa. Procedurę może wszcząć policjant, pracownik socjalny, pracownik oświatowy, pracownik ochrony zdrowia, członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub każda inna osoba, która podejrzewa stosowanie przemocy.

Policja jest jednym z pięciu podmiotów zobowiązanych przez ustawodawcę do podejmowania działań w ramach przedmiotowej procedury. Wszczynając procedurę Niebieskiej Karty, podejmuje działania interwencyjne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.