W skrócie Naukowcy z trzech uczelni zbadali, które kolory bardziej przyciągają komary, identyfikując cztery barwy.

W eksperymencie wykazano, że obecność dwutlenku węgla w otoczeniu sprawia, że komary wyraźnie reagują na pomarańczowe, czarne, czerwone i cyjanowe obiekty.

Ochrona przed komarami według badaczy wymaga kilku czynników, w tym unikania wyrazistych barw ubrań oraz zakrywania skóry.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Badanie przeprowadził zespół naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara i Uniwersytetu Alberta i Ludwika we Freiburgu. Wyniki ukazały się w czasopiśmie "Nature Communications".

W ramach eksperymentu, który przeprowadzono w tunelu z systemem śledzenia 3D w czasie rzeczywistym, przeanalizowano ponad 1,3 mln trajektorii lotu komarów z gatunku aedes aegypti. Dzięki temu przebadano bodźce zapachowe i wzrokowe.

Komary przyciągane przez kolory. Naukowcy przeprowadzili eksperyment

Okazało się, że bez bodźca zapachowego owady ignorowały - i to bez względu na barwę - kolorową kropkę na dnie komory, w której prowadzono badania. Zachowanie owadów zmieniło się jednak po wpuszczeniu dwutlenku węgla (CO2), czyli związku, który wydycha człowiek.

Samice aedes aegypti, mimo wypełnienia komory, w dalszym ciągu nie reagowały na fioletowe, niebieskie i białe kropki, ale zaczęły wyrażać zainteresowanie pomarańczowymi, czarnymi, czerwonymi i cyjanowymi.

Zależność widać w liczbach, które przywołali badacze. W momencie, gdy do komory wpuszczano tylko filtrowane powietrze, kolorowymi obiektami interesowało się od jednego do czterech procent komarów. Po dodaniu dwutlenku węgla liczba ta wzrosła do 21 proc. Po odcięciu dopływu CO2 do komory zainteresowanie komarów kolorami ponownie malało.

- Komary zdają się wykorzystywać zapachy, aby odróżniać to, co znajduje się w pobliżu, na przykład żywiciela, którego mogą ugryźć - wyjaśnił Jeffrey Riffell, profesor biologii na Uniwersytecie Waszyngtońskim.

Riffell dodał, że gdy komary wyczują określone związki chemiczne takie jak CO2 z naszego oddechu, zapach ten "stymuluje oczy do wyszukiwania określonych kolorów [...], które są kojarzone z potencjalnym żywicielem i kieruje się w jego stronę".

Komary mają swoje "ulubione" barwy. Wskazali wspólną cechę

Naukowcy doszli również do wniosku, że barwy, które przyciągają komary, mają w większości wspólną cechę. Mowa o odpowiadaniu długim falom świetlnym. Oznacza to, że im dłuższa fala, tym silniejsze przyciąganie. To dlatego owady chętniej wybierały obiekty pomarańczowe i czerwone. Był jednak pewien wyjątek. Mowa o wspomnianym cyjanie, który charakteryzuje się krótką falą.

W wynikach eksperymentu zwrócono też uwagę, że ludzka skóra, niezależnie od pigmentacji, odbija światło dokładnie w takim samym zakresie - czerwono-pomarańczowym. Dla komara odsłonięta ręka jest więc wielką czerwoną plamą. Nie wiadomo jednak, czy owady te widzą kolory tak samo, jak ludzie.

Sam kolor to jednak nie wszystko, ponieważ - jak wykazało badanie terenowe z 1957 roku - znaczenie ma również odcień. Niemal 70 lat temu sprawdzono, na jakich tkaninach najczęściej lądują komary. Eksperyment wykazał dwie barwy - czarną i czerwoną. To dlatego jako odpowiedni kolor ubrań w tropikach wskazuje się na khaki.

Jak uchronić się przed ugryzieniem komara?

Jeffrey Riffell z Uniwersytetu Waszyngtońskiego przyznał, że pytanie, jak się uchronić przed komarami, słyszy wyjątkowo często. - Kiedyś odpowiadałem, że są trzy główne sygnały przyciągające komary: oddech, pot i temperatura skóry. W tym badaniu znaleźliśmy czwarty - kolor czerwony - stwierdził.

Zważając na słowa naukowca, wybierając się wieczorem do parków czy w okolice zbiorników wodnych warto sięgnąć po nieco jaśniejsze ubrania, a te w kolorach czerwieni, pomarańczy, czerni czy cyjanu zostawić w szafie.

Kolor jednak nie rozwiąże sprawy, dopóki odsłonięta pozostaje skóra. Z tego powodu na wieczorne spacery najlepiej wybrać ubrania z długim rękawem, spodnie i zakryte buty. Ponadto na odsłonięte fragmenty skóry warto zaaplikować preparat odstraszający komary.

Źródło: Nature Communications





Jaki w "Gościu Wydarzeń" o Morawieckim: Czuł się obrażony Polsat News