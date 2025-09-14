Rajskie, tropikalne plaże, tętniący życiem Bangkok, przepyszna kuchnia, czy odprężające masaże... powodów, aby odwiedzić Tajlandię jest wiele. Nadchodzący sezon przyniósł kolejny.

Tajlandia rozdaje darmowe bilety

Ministerstwo Turystyki i Sportu Tajlandii uruchomiło program "Buy international, free Thailand domestic flights", co w wolnym tłumaczeniu oznacza: Kup bilet międzynarodowy, a po Tajlandii lataj za darmo.

Projekt umożliwia nieodpłatne podróżowanie po kraju samolotem każdemu turyście, który przybędzie do Tajlandii drogą powietrzną. Rząd oferuje aż 200 tysięcy biletów na trasy krajowe.

Są to kierunki mniej popularne, co wpisuje się w cel programu - zachęcić turystów do odwiedzenia nieoczywistych miejsc w Tajlandii i odciążyć najbardziej oblegane kurorty, takie jak Phuket, Bangkok, czy Chiang Mai.

- Turyści planujący odwiedzić wyłącznie największe miasta nie kwalifikują się do udziału w programie, ponieważ budżet w wysokości 700 milionów bahtów przeznaczony jest na miasta drugiej kategorii - zaznaczyła w rozmowie z "Bangkok Post" Thapanee Kiatphaibool, prezes Tajlandziej Organizacji Turystycznej.

Kup bilet do Tajlandii, skorzystaj z darmowego przelotu

W przeliczeniu na złotówki Tajlandia zapłaci za tę formę promocji ok. 76 milionów złotych. Czy to się opłaci? Urzędnicy są przekonani, że tak i szacują, że dzięki projektowi kraj odwiedzi co najmniej 200 tys. podróżnych, a do budżetu Tajlandii wpłynie co najmniej 21,8 miliarda bahtów.

Z punktu widzenia turystów najistotniejszy jest fakt, że inicjatywa obejmuje mniej oblegane kierunki. Zatem, jeśli planujesz odwiedzić główne miejsca turystyczne, nie zwlekaj z kupnem biletu krajowego. Im bliżej wysokiego sezonu, tym ceny połączeń są wyższe.

Warto dodać, że warunkiem skorzystania z programu jest posiadanie biletu lotniczego do Tajlandii. Dodatkowo, projekt nie obejmuje już zakupionych biletów krajowych.

Darmowe bilety lotnicze w Tajlandii - przewoźnicy

W programie bierze udział sześć tajskich linii lotniczych: Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air oraz Thai Vietjet. Pasażerowie tych przewoźników będą mogli skorzystać z jednego przelotu tam i z powrotem w obrębie kraju.

Na taki lot można zabrać bagaż podręczny. Program "Buy international, free Thailand domestic flights" jest realizowany od września do listopada, a bilety lotnicze można zakupić bezpośrednio w danej linii lub przez pośrednika.

Wartość biletu w jedną stronę oszacowano na ok. do 1,75 tysiąca bahtów (190 złotych), zaś w dwie - 3,5 tysiąca bahtów (ok. 380 złotych).

Spadek liczby turystów w Tajlandii

Inicjatywa "Buy international, free Thailand domestic flights" to kolejna próba ożywienia turystyki, czyli głównej gałęzi napędzającej gospodarkę Tajlandii. Jak podaje "Bangkok Post", według danych z 31 sierpnia liczba zagranicznych turystów wyniosła 21,8 mln, co oznacza spadek o 7,16 proc. w ujęciu rok do roku.

Rekordowy pod względem podróżnych był rok 2019. Wówczas egzotyczny kraj odwiedziło 40 milionów osób. Początkowo urzędnicy założyli, że 2025 rok przyniesie 39 milionów turystów. Ostatnio Bank Tajlandii obniżył te prognozy do 33 milionów.

