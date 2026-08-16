Stosowanie się do poleceń załogi, odsłanianie okien czy opuszczanie podłokietników na czas startu i lądowania to tylko niektóre z zasad panujących podczas podróży lotniczej.

Nad bezpieczeństwem lotu czuwa szereg pracowników zarówno linii lotniczej, jak i lotniska, jednak za jego finalny przebieg odpowiadają wszyscy - również goście pokładu. Jeśli na czas nie wyprostujemy fotela, a zdarzy się konieczność ewakuacji, utrudnimy wyjście osobie siedzącej za nami.

Równie dramatycznie może skończyć się nieumiejętność założenia maski tlenowej podczas dekompresji. Oczywiście wymienione sytuacje mają miejsce bardzo rzadko, a statystyki wskazują, że samolot jest wciąż najbezpieczniejszym środkiem transportu, jednak przestrzeganie warunków przelotu to niepodważalna konieczność.

Masz 90 sekund na uratowanie się

Wie o tym doskonale Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA), które tego lata ruszyło z kampanią "Safe a life, not a bag" ("Ratuj życie, nie bagaż").

Prawidłowo przeprowadzona ewakuacja powinna trwać 90 sekund. Są to wytyczne Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), która zresztą wspiera projekt zrzeszenia. Jak podkreślił w komunikacie prasowym dyrektor generalny IATA, Willie Walsh, każda sekunda ma znaczenie, a zabranie bagażu nawet przez jedną osobę może opóźnić opuszczenie samolotu przez pozostałe.

- Polecenia załogi są jasne i proste: zostaw wszystko i jak najszybciej opuść samolot. "Save a life, not a bag" to przekaz, który pasażerowie muszą zrozumieć i stosować w praktyce - dodał Walsh.

Jak się okazuje, liczne komunikaty, prośby załogi czy kampanie społeczne są niewystarczające, jeśli chodzi o edukację pasażerów. Badania IATA przeprowadzone w USA, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Singapurze wykazały, że 22 proc. respondentów zabrałoby ze sobą bagaż podczas ewakuacji.

Co ciekawe, aż 81 proc. ankietowanych twierdziło, że wie, jak należy zachować się podczas sytuacji awaryjnej. Z kolei 60 proc. badanych zadeklarowało, że byłoby mniej skłonnych sięgnąć po bagaż, gdyby najpotrzebniejsze drobne przedmioty miało już przy sobie, bezpiecznie schowane.

Schowki na bagaż zostaną zablokowane?

Wyniki ankiety nie satysfakcjonują ekspertów lotniczych. Inspiracją do stworzenia kampanii stały się również liczne filmiki publikowane przez pasażerów biorących udział w ewakuacji. Widać na nich osoby, które - mimo poleceń załogi - zabierają ze sobą bagaż podręczny.

W pierwszej kolejności IATA chce uczulać i edukować, jeśli jednak kampania nie przyniesie zamierzonych efektów, zrzeszenie nie wyklucza podjęcia bardziej restrykcyjnych kroków.

- Jeśli nie zaobserwujemy zmian w zachowaniu pasażerów, których oczekujemy, będziemy musieli sięgnąć po bardziej rygorystyczne rozwiązania. Mogą to być kary, ale także tak proste środki, jak zastosowanie mechanizmu uniemożliwiającego otwarcie schowków bagażowych nad głowami - dodał Nick Careen, wiceprezes ds. operacji, bezpieczeństwa i ochrony w IATA.

Wygląda na to, że IATA zostawia dużą swobodę przewoźnikom powietrznym w kwestii działań wspierających skuteczną ewakuację. To, czy skończy się na edukacji, czy linie lotnicze zastosują ostrzejsze środki, zależy już tylko od pasażerów.



