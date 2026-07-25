Kluczowy termin dla wszystkich użytkowników mObywatela. Mija w sierpniu
Rządowy serwis mObywatel opublikował ważny komunikat dla milionów Polaków. W sierpniu aplikację czeka standardowa aktualizacja certyfikatów bezpieczeństwa. Choć użytkownicy nie muszą instalować nowych plików ani składać żadnych wniosków, istotne jest wykonanie jednej czynności - zalogowanie się do aplikacji najpóźniej na początku sierpnia, aby uniknąć problemów z dostępnością do dokumentów.
Spis treści:
- Kiedy najpóźniej trzeba zalogować się do aplikacji?
- Co się stanie, jeśli nie zalogujemy się do 5 sierpnia?
- Ważna informacja dla studentów - muszą o tym pamiętać
Odnawianie certyfikatów w mObywatelu to rutynowa i cyklicznie powtarzana procedura dbająca o bezpieczeństwo cyfrowych dokumentów.
Kiedy najpóźniej trzeba zalogować się do aplikacji?
Chcąc, aby proces przebiegł pomyślnie, wystarczy zalogować się do aplikacji najpóźniej do 5 sierpnia 2026 roku - całą resztę mObywatel wykona automatycznie.
Jak informuje serwis info.mobywatel.gov.pl, podczas logowania mogą pojawić się komunikaty o odświeżaniu dokumentów. Niemniej jednak to w pełni standardowy element procedury i nie wymaga od użytkownika żadnych dodatkowych działań.
Co się stanie, jeśli nie zalogujemy się do 5 sierpnia?
Jeśli użytkownicy nie zalogują się do mObywatela do 5 sierpnia, dotychczasowe certyfikaty wygasną, a odzyskanie pełnego dostępu do dokumentów będzie wymagało od nich podjęcia dodatkowych kroków.
Dalsza procedura będzie zależeć od tego, z jakiego dokumentu się korzysta. W przypadku mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej trzeba będzie ponowić proces uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy np. za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.
Pozostałe dokumenty mogą zostać unieważnione. Wtedy też, aby z nich skorzystać, konieczne będzie wejście w szczegóły każdego z nich i ręczne wykonanie aktualizacji. Chcąc uniknąć zbędnych formalność czy też uwierzytelniania warto zalogować się do aplikacji jeszcze przed 5 sierpnia.
Ważna informacja dla studentów - muszą o tym pamiętać
Zmiany dotkną także części studentów, którzy korzystają z mLegitymacji. Jeśli ich dokument wymaga odświeżenia, aplikacja mObywatel wyśle im bezpośrednie powiadomienie.
Po otrzymaniu takiej wiadomości powinni oni odwiedzić dziekanat swojej uczelni i poprosić o wygenerowanie nowego kodu QR.
Kod ten należy zeskanować i ponownie dodać legitymację studencką do aplikacji. Jak informuje mObywatel, w tym przypadku zastosowanie ma również termin 5 sierpnia 2026 roku. Aktualizując legitymację do tego dnia, studenci zachowają ciągłość ważności cyfrowego dokumentu.
Źródło: info.mobywatel.gov.pl