Spis treści: Kiedy najpóźniej trzeba zalogować się do aplikacji? Co się stanie, jeśli nie zalogujemy się do 5 sierpnia? Ważna informacja dla studentów - muszą o tym pamiętać

Odnawianie certyfikatów w mObywatelu to rutynowa i cyklicznie powtarzana procedura dbająca o bezpieczeństwo cyfrowych dokumentów.

Kiedy najpóźniej trzeba zalogować się do aplikacji?

Chcąc, aby proces przebiegł pomyślnie, wystarczy zalogować się do aplikacji najpóźniej do 5 sierpnia 2026 roku - całą resztę mObywatel wykona automatycznie.

Jak informuje serwis info.mobywatel.gov.pl, podczas logowania mogą pojawić się komunikaty o odświeżaniu dokumentów. Niemniej jednak to w pełni standardowy element procedury i nie wymaga od użytkownika żadnych dodatkowych działań.

Co się stanie, jeśli nie zalogujemy się do 5 sierpnia?

Jeśli użytkownicy nie zalogują się do mObywatela do 5 sierpnia, dotychczasowe certyfikaty wygasną, a odzyskanie pełnego dostępu do dokumentów będzie wymagało od nich podjęcia dodatkowych kroków.

Dalsza procedura będzie zależeć od tego, z jakiego dokumentu się korzysta. W przypadku mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej trzeba będzie ponowić proces uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy np. za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Pozostałe dokumenty mogą zostać unieważnione. Wtedy też, aby z nich skorzystać, konieczne będzie wejście w szczegóły każdego z nich i ręczne wykonanie aktualizacji. Chcąc uniknąć zbędnych formalność czy też uwierzytelniania warto zalogować się do aplikacji jeszcze przed 5 sierpnia.

Ważna informacja dla studentów - muszą o tym pamiętać

Zmiany dotkną także części studentów, którzy korzystają z mLegitymacji. Jeśli ich dokument wymaga odświeżenia, aplikacja mObywatel wyśle im bezpośrednie powiadomienie.

Po otrzymaniu takiej wiadomości powinni oni odwiedzić dziekanat swojej uczelni i poprosić o wygenerowanie nowego kodu QR.

Kod ten należy zeskanować i ponownie dodać legitymację studencką do aplikacji. Jak informuje mObywatel, w tym przypadku zastosowanie ma również termin 5 sierpnia 2026 roku. Aktualizując legitymację do tego dnia, studenci zachowają ciągłość ważności cyfrowego dokumentu.

Źródło: info.mobywatel.gov.pl





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