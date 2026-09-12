Spis treści: Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki? Zmiana czasu 2026. Komisja Europejska podjęła działania

Choć o likwidacji zmiany czasu mówi się od lat, przepisy Unii Europejskiej są na razie twarde. We wszystkich 27 państwach członkowskich jest to wciąż obowiązkiem. Na świecie dotyczy to około 70 krajów. W tym roku Komisja Europejska rozpoczęła badania, które mają dać początek zmianom.

Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy w 2026 roku nastąpi w nocy 25 października. W niedzielę o godzinie 3:00 wskazówki zegarków zostaną cofnięte na 2:00, co oznacza wydłużenie doby o jedną godzinę. W ostatni weekend października pośpimy więc o godzinę dłużej.

Powód jest ten sam co zawsze. W całej Unii Europejskiej przejście na czas zimowy odbywa się w ostatnią niedzielę października, a konkretna data zależy wyłącznie od układu dni w kalendarzu. W Polsce reguluje to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku, które określiło harmonogram wprowadzania i odwoływania czasu letniego w latach 2022-2026

Jesienna zmiana jest zwykle łagodniejsza od marcowej. Choć dni stają się coraz krótsze, dodatkowa godzina snu sprawia, że wielu osobom łatwiej zaakceptować tę korektę niż wiosenne przejście na czas letni. Po zmianie szybciej będzie się jednak robiło ciemno po południu.

Zmiana czasu 2026. Komisja Europejska podjęła działania

Wprawdzie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów określa harmonogram do końca 2026 roku, ale nie ma co liczyć na to, że jesienna zmiana czasu będzie ostatnią. Pytanie o likwidację sezonowego przestawiania zegarków wraca niemal każdej jesieni i każdej wiosny.

Komisja Europejska przeprowadziła w tej sprawie konsultacje społeczne, a Parlament Europejski opowiedział się za odejściem od sezonowego przestawiania zegarków. Do wdrożenia zmian potrzebna jest jednak zgoda państw członkowskich, której dotąd nie udało się wypracować. W marcu 2026 r. Komisja Europejska opublikowała oficjalny harmonogram zmian czasu na lata 2027-2031.

Prace nad likwidacją tego systemu wciąż trwają. W lutym KE rozpoczęła szczegółową analizę, w ramach której eksperci badają 10 scenariuszy dotyczących przyszłości zmian czasu. Sprawdzany jest m.in. ich wpływ na gospodarkę, transport, zużycie energii, zdrowie publiczne oraz funkcjonowanie jednolitego rynku UE. Wyniki badań mają się pojawić do końca 2026 roku. Jeśli udałoby się wypracować w tej sprawie porozumienie, Komisja Europejska odejdzie od opublikowanego już harmonogramu.

Źródła: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 (Dz.U. 2022 poz. 539), Komunikat Komisji Europejskiej C/2026/1660 z 18 marca 2026 r. - harmonogram okresów czasu letniego na lata 2027-2031.



